İnsanların aklında şekillenen Apple algısı, rekabet ortamında yok olmaya başladı. Diğer cihazlara nazaran ucuz bir model olarak üretilen iPhone XR'ın satışları felaket şekilde kötü.

Apple’ın satış rakamları pek de şirketin istediği seviyede değil. UBS analistlerine göre, piyasada bulunan iPhone XR sayısı ile insanların satın aldıkları iPhone XR sayısı arasında büyük fark var. UBS, analizleriyle birlikte, Apple hisse senetleri için yaptığı tahminleri de düşürdü. Bunun sebebi, araştırmaya göre insanların iPhone XR almaktansa eski iPhone modellerine yönelmesi. Apple tedarikçisi Broadcom da bu konuda aynı görüşte.

Bildiğiniz üzere yeni iPhone XR, iPhone Xs ve Xs Max’ten daha büyük. Apple, henüz yeni cihazlar olmasına rağmen, Amerika’da indirimli fiyatlardan XR ve Xs satmaya başladı. Bu indirimden yararlanmak için, eski iPhone’unuzu bir Apple Store'a götürmeniz gerekiyor sadece.

Apple henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmış değil. Ne reklam kampanyasının, ne de iPhone satış rakamlarının henüz açıklanmamış olması, pek çok söylentinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Elimizdeki veriler, Apple'ın artık büyümesinin sonuna geldiği, olgunluk döneminin başladığının göstergesi:

Geçtiğimiz günlerde Apple, faaliyet gösterdiği pazarlara, artık kaç ürün gönderdiklerinin bilgisini paylaşmayacağını duyurmuştu. Aynı açıklamada dikkat çeken bir başka unsur vardı. O da Apple’ın tatil dönemi tahminlerinin beklenenden oldukça aşağıda olmasıydı. Bazı kişiler bunu, Apple’ın gelecekte daha fazla cihaz satmayacağına, onun yerine var olan müşterilerine daha pahalı cihazlar satacağına yordular. Son birkaç yıldır ise Apple’ın birim satışı düşerken kazancı artıyor. Yani kar oranı yükseliyor.

İnsanlar -özellikle Apple müşterileri- telefonlarını daha zor değiştiriyorlar, çünkü Apple'ın telefonları pahalı geliyor. Ayrıca pek çok üretici Apple ile aynı sınıfta, ancak çok daha ucuz telefonlar üretiyor.

Apple CEO’su Tim Cook, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada herkesin satın alabileceği, herkese göre bir iPhone yapmak istediğini açıklamıştı. Teknik olarak, hem Apple tasarımına ve kalitesine sahip, hem de uygun fiyatlı ve iş gören bir telefon yapmak epey zor. Apple bunu bir defa başarmıştı.

iPhone SE ile güzel bir iş yapmış olan firma, bu başarıyı iPhone XR ile tekrarlamayı başaramayacak gibi görünüyor. Apple'ın, büyümeye devam etmek için ya yeni alanlarda da ürünler üretmek ya da Çin ve Hindistan gibi pazarlara özel ucuz ürünler çıkartmak zorunda kalacağı söyleniyor.