Yönetmenliğini Görkem Gül’ün yaptığı ve Türkiye’deki amatör futbolun durumunu irdeleyen Amatörle Karşı Karşıya belgeseli YouTube üzerinden yayınlandı. 52 dakikalık belgesel, “Türkiye’de neden futbolcu yetişmiyor?” sorusunun da temeline iniyor.

Futbol, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de en popüler spor dalı konumunda bulunuyor. Tabii futbol denilince birçok kişinin aklına direkt olarak en üst düzey lig seviyesi ya da bir altı geliyor olabilir. Ancak çok daha az gelire, çok daha az seyirciye ve çok daha az imkânlara sahip amatör kümelerde de futbol oynanıyor.

Ülkemizde amatör seviyede oynana futbolun durumunu araştıran, irdeleyen ve bu alanda bir ilk olma başarısını da elde etmiş olan Amatörle Karşı Karşıya adlı belgesel yayınlandı. Belgesel, kendi YouTube kanalı üzerinden izleyicilere ücretsiz olarak sunuldu.

Amatörle Karşı Karşıya belgeseli

T24’te yer alan habere göre, Türkiye’nin en çok amatör kulübe sahip mahallesi olan İzmir Bornova’daki Çamdibi Mahallesi’nden yola çıkan belgesel, ülkemizde oynanan amatör futbolun derinliklerine kadar iniyor. 52 dakikalık bu belgeselde, amatör futbolcuların karşılaştıkları zorluklar ve imkânsızlar seyirciye aktarılıyor.

Ülkemizde yıllardır bir tartışma konusu olan “neden futbolcu yetişmiyor?” sorusuna bir cevap arayan belgeselin tanıtım yazısı ise şöyle;

“Bornova, Türkiye’nin en çok amatör kulübe sahip ilçesi. Bornova ilçesini bu sayıya ulaştıran ise neredeyse her sokağında bir amatör kulüp barındıran Çamdibi-Altındağ bölgesi. Belgesel, bu bölgedeki amatör kulüplerden yola çıkarak Türkiye’de sıkça tartışılan “Neden futbolcu yetişmiyor?” sorusunun temeline iniyor.

Söz sırası; Hayatını Çamdibi Altınok kulübüne adamış, takımı için kaptanlık, başkanlık, antrenörlük, malzemecilik, sağlıkçılık yapmış Yahya Başkan; maçlara sağlıkçı gönderilmediği için her türlü mücadeleye girmiş, cezalar almış, küme düşmüş, aldığı kupayı sahada bırakmış Hilmi Bayer; çocukluğunda engeller yaşasa da hayalinden vazgeçmemiş, umudunu hala koruyan Kadircan Gülten ve sadece futbolu sevdiği için karşılaştıkları zorluklara rağmen mücadele etmeye devam eden amatörlerde…”

Amatörle Karşı Karşıya belgeseli, ülkemizdeki amatör futbolu, amatör futbolcuların yaşam şartlarını irdeleyen ilk proje olma unvanını da taşıyor.