Amazfit Stratos 3'ün Ürün Sayfası Ortaya Çıktı

Amazfit, geçtiğimiz günlerde çıkardığı 2 akıllı saate bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Amazfit Stratos 3 olarak adlandırılan yeni cihaz, bir ticaret sitesinde görüntülendi. Cihazın özellikleri oldukça güçlü duruyor.

Sürekli gelişen teknoloji, hayatımıza akıllı saatlerin girmesini sağladı. İlk başlarda kısıtlı olarak üretilen bu cihazlar, günümüzde oldukça güçlü bir konuma ulaştı. Durum bu şekilde olunca da birçok şirket, bu sektörde yerini almak amacıyla akıllı saat üretimine başladı. Bunlardan biri olan Amazfit, geçtiğimiz günlerde Amazfit Bip S ve T-Rex akıllı saatlerini Hindistan'da piyasaya sürmüştü.

Şirket bu 2 akıllı saat modelinden sonra, şimdi de Amazfit Stratos 3'ü tüketicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Saat, Hintli bir e-ticaret sitesi olan Flipkart sayesinde ortaya çıktı. Flipkart'ın sitesinde bulunan Stratos 3'ün ürün sayfası cihaz hakkında pek çok şeyi açığa çıkarırken, fiyatının da yazması dikkat çekti. Ürünün yazan fiyatının geçici olduğu tahmin ediliyor.

Amazfit Stratos 3'ün ortaya çıkan ürün sayfası:

Cihazda tercih edilen ekranın 320 x 320 çözünürlük sunan 1,34 inçlik MIP TFT translative renkli ekran olduğu ürün sayfasından açıkça anlaşılıyor. Akıllı saatte 4 adet fiziksel düğme de yerini almış durumda. Amazfit Stratos 3, 316L paslanmaz çelik yapı ve zirkon seramik çerçeveyle donatılmış. Silikondan yapılmış kayışıyla oldukça şık bir tasarım sunan Stratos 3, kullanıcıları her açıdan memnun edecekmiş gibi duruyor.

Saatin en çok göz çarpan özelliklerinden biri de çift yonga ve çift işletim sistemine sahip olması. Çift işletim sisteminin sağladığı en büyük kolaylıksa, saatin kullanıcının tercihine göre şekillenmesi diyebiliriz. Kullanıcı; akıllı saatini eğer isterse profesyonel spor için, isterse de günlük kullanım amacıyla kullanabiliyor. Bunlarla birlikte; GPS, BEIDOU, GALILEO, ve GLONASS olmak üzere 4 küresel konumlandırma sistemi de cihaza eklenmiş.

80 farklı spor modunu bünyesinde barındıran cihaz, 50 metreye kadar da suya dayanıklı şekilde tasarlanmıştır. Wi-Fi bağlantısı, Bluetooth 5.0 desteği, kalp atış hızı ve uyku takibi gibi günümüzün akıllı saatlerinde bulunan özellikler bu cihazda da unutulmamış. Tek şarjla 14 güne kadar kullanım sunduğu iddia elen 300 mAh pil cihazın içinde bulunuyor. Saatin vergiler hariç fiyatınınsa yaklaşık 1.600 TL olduğunu da ekleyelim.