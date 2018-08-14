Marvel's Spider-Man'in Muhteşem Çıkış Videosu Yayınlandı

Sony'nin Marvel ile yaptığı özel anlaşmanın bir sonucu olarak, sadece PS4'e özel olarak piyasaya sürülecek olan Spider-Man için son bir video yayınlandı.

Campfire'ın 'Superhuman' parçası eşliğinde, oldukça gaz bir video ile karşımıza çıkan Spider-Man heyecanı üst seviyeye taşımış durumda. Çıkışına 3 haftadan az kalan Marvel’s Spider-Man'in videosunu sizlerle paylaşıyoruz. Ressistance ve Ratched & Clank serilerden bildiğimiz ve tarih içinde hep sağlam oyunlara imza atmış Insomniac Games tarafından piyasaya sürülmeye hazırlanan oyunun geliştirme süreci sona erdi. Artık tek yapmamız gereken, oyunun piyasaya çıkacağı tarihi beklemek. 7 Eylül 2018 tarihinde sadece PS4 kullanıcılarına özgü olarak satşa sunulacak olan Marvel's Spider-Man, PSN üzerinden ön siparişe açık durumda. Oyuna sahip olmak için 299 TL gibi bir meblayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Marvel's Spider-Man'in PSN sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak : https://mashable.com/2018/08/13/spider-man-gameplay-trailer/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds

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