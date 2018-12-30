Amazon, 2018 Satışlarıyla Rakiplerini Açık Ara Geride Bıraktı

2018 için Amazon'un yılı oldu desek abartmış olmayız. Perakende satışta başı çeken Amazon, geride bırakmaya hazırlandığımız yılda ulaştığı satış rakamlarıyla beklentilerin oldukça üstünde bir performans sergiledi.

2018'de Türkiye'ye de mağaza açan Amazon, kısa zamanda bir ürün almak isteyenlerin ilk girdiği site haline geldi. Amazon'un Türkiye'deki satış performansı zamanla artarken, şirketin ABD'deki satış performansı inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda.

İnternet üzerinden alışverişte hem dünyada hem de ABD'de adından söz ettiren Amazon, Emarketer'ın verilerine göre 2017'de %43.5 pazar payıyla yılı tamamlamıştı. 2018 sonunda tüm çevrimiçi satışlarla ulaşılması beklenen 258.22 milyar dolar gelir ile geçen yıla göre yaklaşık %30'luk artış görülecek. Satış rakamlarıyla Walmart gibi büyük rakiplerine adeta toz yutturan Amazon, 2018 çevrimiçi satış sektörüne adını altın harflerle yazdırmış durumda.

Etkileyici satış rakamlarının yanı sıra 2018, Amazon için farklı anlamlar da taşıyor. Amazon Web Servisleri ve reklamcılık alanında yürütülen çalışmalar, 2018'de meyvesini vermiş gibi görünüyor. Ayrıca Amazon tarafından üretilen Alexa sesli yardımcı da 2018'de büyük popülerlik kazandı.

ABD ve Çin arasında yaşanan gerginlik, lojistik maliyetlerini 2019'da arttıracak gibi görünüyor. Bugüne kadar yaşadığı tüm zorlukların başarıyla üstesinden gelen Amazon'un 2019 performansı şimdiden merak ediliyor.