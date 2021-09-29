E-ticaret devi Amazon'dan evinizde birçok işinizi görebilecek olan bir robot geliyor. Astro isimli bu robot; evde sıra dışı bir durum olduğunda bunu size bildirebiliyor, görüntülü görüşmeler yapmanıza imkan tanıyor, periskop şeklinde uzanabilen kamerasıyla da uzaktan evi kontrol edebilmenizi sağlıyor. Fiyatı ise biraz tuzlu.

Akıllı ev teknolojilerinin büyük bir kısmını ülkemizde kullanabiliyoruz. Söz konusu teknolojiler, evde değilken evde neler olduğunu kontrol edebilmemize ve elektrik ile ışık gibi sistemleri uzaktan açıp kapatabilmemize imkân tanıyor. Bu bağlamda farklı nesnelerin kontrolü için farklı ürünlerin alınması gerekebiliyor.

E-ticaret devi Amazon, bu tür akıllı ev ürünleri arayanlar için yeni robotu Astro’yu duyurdu. Amazon ve akıllı ev sistemlerinin aynı yerde geçtiği bir haberde bir robottan bahsedildiğinde aklınıza ‘Alexa’nın tekerlekli olanı’ gelebilir. Fakat özelliklerine bakacak olursak Astro bundan çok daha fazlası. Elbette sırf beatbox yapabildiği için değil. Gelin Astro’nun öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

Evde devriye geziyor:

Evet Astro evde devriye gezebiliyor. Bunu yaparken fotoğraflardan da görebileceğiniz periskop şeklindeki uzayan kamerasını kullanıyor. Eğer evde normalin dışında bir durum sezerse, telefonunuza bildirim gönderiyor ve uzaktan kamerasına bağlanabildiğiniz için evde neler olup bittiğini görebiliyorsunuz.

Evde devriye gezen bu robotun özel alanlara saygısı da var. Yani eğer isterseniz Astro’yu sadece belirli bölgelerde dolaşması için ayarlayabilirsiniz. Ya da yine içiniz rahat etmiyorsa tamamen kamera ve mikrofonunu devre dışı bırakan butonunu da kullanabilirsiniz. Fakat bunu yaparsanız Astro, dolaşma yetisini kaybedecektir.

Bunun yanında sahibini takip edebilen bu robot, görüntülü görüşmelerin de yapılmasına imkân tanıyor.

Gelelim fiyata:

Amazon, Astro’nun fiyatını 999,99 dolar (yaklaşık 8.880 TL) olarak açıkladı fakat bu, sadece ilk zamanlar için ve sadece ABD’de geçerli olacak. Buradan sonra robotun fiyatı 1.449,99 dolara (yaklaşık 12.875 TL) yükselecek.

Ya zenginlerin yeni oyuncağı olacak olan ya da pratikte yaşça büyük kişilerin oldukça işine yarayacağını düşündüğümüz bu robot hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.