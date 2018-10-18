Eylül ayının sonlarına doğru Amazon, bazı ürünlerine önemli güncelleştirmeler yaptı. Bunlardan en ilginç olanı ise Alexa akıllı hoparlörüne gelen 'Fısıltı Modu'.

Bu yeni özellik sayesinde Alexa, fısıltıları bile ayırt ederek sesinizi tanıyabiliyor ve sesinizin seviyesine göre komutları yerine getiriyor. Örneğin Alexa'ya düşük tonda ''Müzik çal'' komutunu verirseniz çalacağı müziğin tonunu sesinize göre ayarlıyor.

Eğer yanınızda arkadaşınız uyuyorsa ve arkadaşınızı uyandırmadan Alexa'ya komut vermek istiyorsanız, fısıldamanız yeterli olacaktır. Ayrıca bu özellik yeni doğmuş bebeği olan aileler için de oldukça kullanışlı. Bebeğinizi uyandırmadan fısıldayarak Alexa'ya komut vermeniz mümkün.

Fısıltı modunu kullanabilmeniz için önce bu özelliği Alexa uygulamasından etkinleştirmeniz gerekiyor. Alexa uygulamasını açın ve ''Ayarlar'' menüsüne gidin. ''Alexa hesapları'' menüsündeki ''Alexa sesli yanıtlar''ı bulun ve Fısıltı modunu aktif edin.

Bu yeni özellik bugün yayınlansa da henüz bütün ülkelerde kullanıma sunulmuş değil. Şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmete açılan fısıltı modu, sadece Amerikan İngilizcesi'ni algılayabiliyor. Bu güncellemenin diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.