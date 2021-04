Amazon'dan Yapışkanlı Notlarınızı Yazdırabileceğiniz Yazıcı

Amazon, Alexa destekli, dijital ortamda aldığınız notları kolayca 'yapışkan not' gibi yazdırmanız sağlayan yeni bir yazıcı geliştirdi. Yeterli ön siparişi alırsa üretileceği söylenen yazıcı, 3 günde hedefine ulaştı ve yakında satışa sunulacak.

Telefonlarımızda, tabletlerimizde ya da bilgisayarlarımızda not almak için türlü uygulamalar var. Artık çoğumuz zaten hatırlamamız gerekenleri en basitini düşünecek olursak, telefonumuzun not defterine yazıyoruz. Ancak kimileri için kağıda not almak vazgeçmesi güç bir alışkanlık.

Amazon ise notların yerinin kağıtlar olduğunu düşünenler için yeni bir yazıcı geliştirmiş. Smart Sticky Note Printer isimli bu minik yazıcı, Alexa destekli çalışıyor ve aldığınız notları tek bir sesli komutla yazdırma yeteneğine sahip. Açıkçası büyük bir ihtiyaca yönelik olmadığı için 'bu tutmaz' dedirten bir ürün gibi görünüyor, hatta kabaca 'gereksiz' bile denilebilir ve Amazon da çok emin olamamış olacak ki ürünü yeterli sayıda ön siparişe ulaşırsa üreteceğini söylemiş. Ancak tabii ki ürün hedef ön sipariş sayısına hızlıca ulaşmış ve üretimi gerçekleştirilecek, sonrasında da Haziran - Eylül ayları arasında satışına başlanacak.

Kasalardaki fiş yazıcılarına benziyor:

Amazon'un yeni Smart Stick Note Printer isimli yazıcısı, görüntü olarak da çalışma mantığı olarak da marketlerdeki kasaların fiş yazıcılarına benziyor. Bir adet rulo kağıt ile birlikte gelen yazıcı, Amazon Echo ile eşleşiyor ve sonrasında sesli komut ile dilediğiniz notları yazdırmanızı sağlıyor.

Mutlaka bu ürünün kullanımının mantıklı ve gerekli olacağı alanlar olacaktır. 115 dolarlık ön sipariş fiyatıyla 3 günde hedefine ulaşmış bir ürün olduğunu düşünürsek, her şeyin bir alıcısı vardır mantığı bu üründe de çalışmış diyebiliriz. Siz Amazon'un yeni yazıcısı ile ilgili ne düşündünüz? Sizce gerekli ya da kullanmak isteyeceğiniz bir ürün mü? Bizimle yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın.