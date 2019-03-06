Amazon, kullanıcılardan gelen talepler üzerine geliştirdiklerini belirttiği yeni özelliğin ABD'de kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Amazon bugün, Alexa kullanıcıları için hoşlandıkları türde müzikleri keşfedebilmelerini sağlayacak 'Song ID' özelliğini duyurdu. Yeni gelen özellikle birlikte Alexa, çalma listenizden ya da radyo istasyonlarından birinden şarkı dinlerken sıradaki şarkının adını ve şarkıcının adını size söyleyecek.

Echo cihazlarda opsiyonel olan bu özellik "turn off Song ID" (Song ID’yi kapat), "turn on Song ID" (Song ID’yi aç) sesli komutlarıyla aktif hale veya pasif hale getirilebilecek. Bu özellik, mobil cihazlar ya da bilgisayarlar için çok fazla bir anlam ifade etmiyor ancak akıllı hoparlörler gibi cihazlar için oldukça kullanışlı olabilir.

Amazon, yeni geliştirilen bu özelliğin kullanıcılardan gelen isteklerle oluşturulduğunu söyledi. Kullanıcıların Alexa’ya belki de en çok sorduğu sorulardan olan “Alexa, bu hangi şarkı?” veya “Alexa, bu şarkıyı söyleyen kim?” gibi sorular, bu özellikle birlikte tarihe karışabilir.

Yeni özellik şu an için ABD’de, Amazon Music üzerinden Echo cihazlarda kullanılabiliyor. Bu özelliğin diğer ülkelerde de kullanılıp kullanılamayacağı henüz belli değil.