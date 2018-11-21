Her ne kadar ülkemizde çok yaygınlaşmamış olsa da yurtdışında günden güne kullanımı artan Alexa için yenilikler kapıda.

Amazon'un geçtiğimiz aylarda ülkemizde resmen faaliyete geçmesiyle, çok yakın dönemde Alexa'yı ülkemizde de göreceğimizi tahmin ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz ay içerisinde Alexa için çalışacak yazılımcı arayışı da bu fikrimizi destekler nitelikte.

Henüz Türkçe olarak karşımıza çıkmamış olsa da Alexa, özellikle ABD pazarında çok ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Rakiplerinden 2-3 adım ötede görünen Amazon, sesli asistanının birçok özelliğinden henüz memnun değil. Bunların başında da Alexa'nın halen size bir insanla konuşuyor gibi hissettirmeyen robotik sesi geliyor.

Bir süredir 'haber spikeri sesi' olarak hedefi koyulan projede Amazon Alexa'nın telaffuzunun ve ses renginin değişmesi planlanıyor. Hatta bunun için Amazon yerine Alexa'nın kendisi çalışıyor. Makine öğrenimi sayesinde Alexa, ses rengini günden güne değiştiriyor. İlk hedef, kelimelerin içerisinde harf aralarında Alexa'nın duraksıyormuş gibi konuştuğu hissiyatından kurtulması.

Çok yakın zamanda gelecek olan güncelleme ile birlikte Alexa'nın evin bir ferdi olduğu hissiyatına kapılmak daha kolay olacak.

Alexa'nın Mevcut Sesi:

Planlanan Haber Spikeri Sesi: