Amazon, Arapça Dil Desteğine Sahip Amazon.AE'yi Başlattı

Amazon, Birleşik Arap Emirlikleri için e-ticaret platformunu oluşturdu. Amazon.AE, hem Arapça dilini destekliyor hem de bölgenin kültürel değerlerini yansıtan içerikler bulunduruyor.

Bilindiği üzere 2017 yılında Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret platformu olan Souq, Amazon tarafından satın alınmıştı. Amazon, Souq'un internet sitesini amazon.ae'ye yönlendirmeye başladığını resmen duyurdu.

Amazon, Birleşik Arap Emirlikleri için başlatmış olduğu e-ticaret platformu için, Arapça dil desteğini de ekledi. Böylelikle Amazon, desteklediği dil ve ülkelere bir yenisini daha eklemiş oldu. Bir Amazon yetkilisi tarafından yapılan açıklamalarda, şu an için çalışmaların sürdüğü, belli bir süre tanımının yapılmadığı ancak mümkün olan en kısa sürede bölgede yapılması gereken işlemlerin tamamlanacağı belirtildi. Ayrıca Amazon'un mobil uygulaması da Arapça olarak sunulacak.

Amazon, Birleşik Arap Emirlikleri'nde toplumsal değerleri de kapsayan bir çalışma yapıyor. Bölgede yaşayan insanlar, namaz halıları ve yaklaşan ramazan ayı ile ilgili etkinliklere erişebiliyorlar.