E-ticaret alanında dünya devi olan Amazon'un bilindiği üzere birçok farklı girişimi var. Bunlardan biri olan AWS (Amazon Web Servisleri), şirketin en başarılı girişimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu hizmeti için Intel, AMD gibi farklı donanım üreticilerine bağlı olarak çalışan Amazon, bir iddiaya göre 32 çekirdekli bir ARM yongası hazırlamaya başladı.

Teknoloji şirketlerinin daha iyi hizmet sunabilmek için alanında uzman şirketlerle birlikte çalışmaları gerekir. Bu da bir şirketin, kullanacağı ekipmanların tümünü kendisinin üretememesinden kaynaklanır. Son dönemde ülkeler arasında yaşanan gerilimlerden tutun da sektör içindeki rekabete kadar birçok nedenden dolayı firmalar, artık olabildiğince kendi üretimi olan ekipmanları kullanmaya odaklanmış durumdalar. Ortaya atılan bir iddiaya göre Amazon da bu şirketlerden biri olacak.

İddiaya göre Amazon, AWS sunucularında ve veri merkezlerinde kullanmak üzere daha güçlü 2. nesil işlemciler üzerinde çalışıyor. Haberin kaynağı, işlemcilerin ARM tabanlı olduğunu ve işlemcilerde 32 çekirdeğe kadar çıkıldığını belirtiyor. Reuters'ın iki farklı kaynağa dayandırdığı bu haberde, yeni nesil yongaların ARM’ın Neoverse N1 mimarisine dayanacağı ve hâlihazırda kullanılmakta olan AWS’nin birinci nesil Graviton işlemcilerinden %20 daha hızlı olacağı belirtiliyor.

Yeni nesil işlemcilerde 3,1 GHz çalışma hızı ve 100 W'lık TDP değeri görülebilir:

Anandtech isimli teknoloji sitesinin bildirdiğine göre Neoverse N1, yüksek frekanslarda maksimum tek iş parçacığı performansı elde etmek üzerine tasarlandı. Bahsi geçen çalışma frekansının 3,1 GHz olduğunu ve işlemcide 100 W'lık TDP (Isıl Tasarım Gücü) değerini görebileceğimizi belirtelim.

Amazon'un yeni nesil işlemcisinin, Intel ve AMD’nin sunucu işlemcilerinin performans anlamında direkt rakibi olması beklenmiyor. Bu yüzden Amazon, bu noktada fiyat/performans konusunda iyi iş çıkaracak bir işlemci üzerine odaklanacak olabilir.

Intel'in işlemci pazarında güç kaybetmesinin ardından Amazon'dan böyle bir hamle gelme ihtimali bile bu alanda işlerin kızışacağını şimdiden gösteriyor. Tabii bu işlemcilerin henüz söylenti aşamasında olduğunu belirtmekte yarar var. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama gelmesi durumunda sizlerle paylaşıyor olacağız. Gelişmeleri kaçırmamak için takipte kalın.