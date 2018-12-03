Bir bilgisayarın doğru donanım parçalarını bulmak çok zor olmasa da biraz vakit alır. Hatta bazen diğerleriyle uyumlu olmayan parçalar bile alabiliyoruz. Amazon ise bu durumu çözmek için yeni bir aracını devreye soktu.

E-ticaret devi Amazon, sitesine, kullanıcıların bellek, ekran kartı, işlemci gibi parçaları satın almadan önce hepsinin birbirleriyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelerini sağlayabilecekleri bir araç ekledi. Parça bulucu (partfinder) adı verilen bu araç -eğer Amazon bunu o ürün için etkinleştirmişse- sayfanın üst tarafında bulunuyor.

Üstelik araçta bulabileceğiniz linke tıkladığınızda, seçmiş olduğunuz parçalara uyumlu başka donanımları da önünüze çıkaran bir liste ile karşılaşıyorsunuz. Partfinder şu an sadece model numarası olan cihazlarla çalışıyor olsa da gelecekte bu listenin genişleyeceği kanaatindeyiz.

Araç, önceden topladığınız parçalar ve dizüstü bilgisayarlarda da kullanılabiliyor fakat tahmin edeceğiniz üzere yalnızca Amazon'da bulunan parçalar için çalışıyor. Eğer yakın zamanda internet üzerinden bir bilgisayar toplamayı düşünüyorsanız Amazon'a bakmanızda fayda var.