Amazon, Bulut Tabanlı Bir Robot Test Platformu Başlattı

Amazon'un yeni uygulaması, geliştiricilere robot uygulamaları için fırsatlar sunuyor.

Amazon'un yeni bulut tabanlı platformu, geliştiricilere robot uygulamalarını geliştirmek ve test etmek için imkanlar sunuyor. Şirketin bu sistemi, yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı Robot İşletim Sistemi'ni (ROS) kullanıyor.

RoboMaker, uzun süren robotik geliştirme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak bir platform olarak hizmet veriyor. Hizmetin sunduğu araçlar arasında, Amazon'un gerçek dünya robotik gelişimi için bir simülasyon oluşturmaya yardımcı olan makine öğrenme teknolojileri ve analizleri de bulunuyor. Sistem aynı zamanda, tandemde çalışmak üzere tasarlanmış depo tarzı robotlar için filo dağıtımını yönetmeye yardımcı olmak amacıyla da kullanılabiliyor.

RoboMaker'ın robotik simülasyonu; iç mekan odaları, perakende mağazaları ve yarış pistleri gibi önceden inşa edilmiş dünyalar ile büyük ölçekli ve paralel simülasyonlar oluşturmayı kolaylaştırıyor; böylece geliştiriciler uygulamalarını test edebiliyor ve paralel olarak birden fazla simülasyon çalıştırabiliyor.

Bu özellik, Amazon'un robotlarla ciddi şekilde ilgilendiğinin açık bir göstergesi. Çıkan haberlere göre şirket 2019 yılında bir ev robotu da piyasaya sürecek. Yine gelen haberlere bakacak olursak, Amazon ileride robot sektörünün bir hayli gelişmesini sağlayabilir.