Amazon’un ürün deposundan çalınan yüzlerce Apple Watch’u çalan kişiler bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Amazon’un ürün deposundan yüzlerce Apple Watch’un çalındığı bildirilmişti. Son bilgilere göre hırsızların kapıyı bile zorlamadığı ortaya çıktı. 100.000 dolarlık hırsızlığı yapan kişiler, Amazon’un çalışanları arasında bulunuyordu.

Middletown Polis Departmanındaki yetkililer, Amazon Hasar Önleme departmanında çalışan dört kişinin 100.000 dolar değerinde Apple Watch’u çaldıklarını belirtti. Polis cihazların belirli bir kısmını ele geçirebilse de cihazların önemli bir kısmına ulaşılamadı.

Taneesha Pinkett, Tyaisha Butler ve Isaac Francis, ikinci derece organize suç ve hırsızlık suçlarıyla mahkemeye sevk edildi. Dördüncü şüpheli Shadaria Bell ise kayıplara karıştı.