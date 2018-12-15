Dün öğlen saatlerinde Amazon'un Somali kökenli ABD vatandaşı çalışanları, Amazon'un Minnesota'daki deposunun önünden yürüyüşe geçtiler. İşçiler, "Sesimizi duyun!" sloganı atarak Amazon'u protesto etti.

Tartışmalı çalışma koşullarında personel çalıştıran Amazon hakkında birçok rapor tutulmuştu. Çalışanlar, çalışma koşullarını ve kendilerini dinlemeyen Amazon yetkililerini protesto etmek için yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılan çalışan sayısının neredeyse 100 olduğu bildiriliyor.

Protestocular, kendilerine sağlanan çalışma koşullarının adaletsiz olduğunu ve güvenli çalışma koşulları istediklerini dile getiriyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta, New York City'deki Amazon deposu çalışanları da sendikalaşmayı planladıklarını açıklamıştı. Noel tatilinin yaklaşması ve satışların yoğunlaşması, Amazon'un en büyük dezavantajı.

Şirket adına açıklama yapan bir yetkili, durumu hayal kırıklığı olarak nitelendirdi. Yetkili Gizmodo'ya verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Bu protestoya katılanların çoğu, aslında gerçek bir Amazon çalışanı değiller. Çünkü gerçek Amazon çalışanları, bugün müşteriler için binlerce tatil paketi gönderebilmek için çalışıyor. İşlerin yürümesi için canını dişine takarak çalışan takım arkadaşlarımızın motivasyonunu azaltacak bu protesto ile hayal kırıklığına uğradık."

Protestocular, ibadetlerini gerçekleştirmelerine izin verilmediğinden yakınıyorlar. Halihazırda şirket, 20 dakikadan az sürmek koşuluyla ibadet molasına izin veriyor fakat işçiler, ibadet etmek için bu zamanın yeterli olmadığını belirtiyor. Protestonun nasıl sonuçlanacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.