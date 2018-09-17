Amazon Çalışanları Kötü Yorumları Silmek İçin Rüşvet Almış

Yeni ortaya çıkan bir skandala göre başta Çin'deki çalışanlar olmak üzere Amazon çalışanlarının ürünlerdeki kötü yorumları silmek için rüşvet alıyorlar.

Birleşik Devletler menşeli uluslararası finans ve haber gazetesi Wall Street Journal, yeni bir skandalı ortaya çıkardı. Gazetede yer alan habere göre dünyanın en büyük e-ticaret platformu olan Amazon’un çalışanları, ürünler hakkında yapılan kötü yorumları silmek için satıcılardan rüşvet alıyorlar.

Habere göre Amazon çalışanları, silinecek verinin türüne ve hacmine göre 80 dolar ile 2000 dolar arasında rüşvet alıyorlar. Bir yorumu silmek için alınan ortalama rüşvet ise 300 dolar. Konuyla ilgili şirket içinde bir iç soruşturma yürütülüyor ve Amazon başkan yardımcısı Eric Broussard da konudan haberdar.

Daha da önemlisi Amazon çalışanları sadece ürünler hakkındaki olumsuz yorumları silmek için değil, iç satış istatistikleri ve müşterilerin e-posta adreslerini temin etmek için de satıcılardan ciddi şekilde rüşvet alıyorlar. Bir Amazon sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamaya soruşturmanın devam ettiğini ve güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi.

Akıllara direkt olarak şu soru gelebilir; dünyanın en büyük şirketlerinden birinin çalışanları neden rüşvet almaya ihtiyaç duyuyorlar? Aslına bakarsanız yanıt, sorunun kendisinde gizli. İddialara göre Çin’deki Amazon çalışanları nispeten düşük ücret alıyorlar. Bu da çalışanların ‘ek gelir’ istemelerine neden oluyor.