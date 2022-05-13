Yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren Institutional Shareholder Services (ISS) ve Glass Lewis, Amazon'daki üst düzey yöneticilerin aldıkları maaş ve primlere karşı çıkıyor.

İki yatırımcı danışmanlık firması, Amazon CEO'su Andrew Jassy'nin 214 milyon dolarlık maaşının çok fazla olduğunu söylüyor. Firmalar bu ay gerçekleşecek toplantıda maaşın fazla olup olmadığı konusunda bir açık oylama yapmayı da talep ediyor.

Financial Times’ın yayınladığı bir habere göre yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren Institutional Shareholder Services (ISS) perşembe günü müşterileriyle paylaştığı bir raporda, “Amazon’un yeni CEO’su Andy Jassy’nin 214 milyon dolarlık maaşı, bu tarz bir terfi için oldukça fazla.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca raporda, tazminat programının nesnel, önceden belirlenmiş performans kriterleriyle hiçbir alakası olmadığı da yer alıyor.

ISS ve Glass Lewis oy kullanılmasını istiyor

ISS, dünyanın en büyük yatırımcı danışmanlık firmasıdır. Borsaya kayıtlı şirketlerin hissedarlarına nasıl oy kullanmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunur.

ISS’nin yanı sıra hissedarlara Amazon’daki makul olmayan maaşlara karşı oy kullanmaları için çağrıda bulunan başka bir danışmanlık firması daha var. Çıkan haberlere göre Glass Lewis, geçtiğimiz hafta Amazon’un üst düzey yöneticilerinin aldıkları ücretlerdeki maaş ve primler arasında büyük bir fark var. Her iki firma da hissedarların, şirketin 25 Mayıs'ta yapmayı planladığı yıllık toplantısında Amazon'un üst düzey yöneticilerinin aldıkları prim paketlerini reddetmeleri için oy kullanmalarını öneriyor.

Jassy’nin aldığı tazminatın büyük bir kısmı hisselerden geldi

Jassy, ​​Temmuz ayında Amazon'un CEO'luğunu Jeff Bezos'tan devralmıştı. 2021'de Jassy toplam 212.701.169 $ tazminat aldı ve bunun sadece 175 bin doları maaşından geldi. Geri kalanı ise hisselerden geldi.

Amazon’dan bir sözcü yaptığı açıklamada, "SEC kurallarının çalışma şekline göre bu ücreti 2021 için toplam tazminat olarak bildirmemiz gerekiyor. Gerçekte ise bu ücret önümüzdeki 10 yıl için geçerli olacak" dedi.

Sözcü, "Bunun yıllık ücret perspektifinden eşit olduğu şey, diğer büyük şirketlerdeki CEO'larınkiyle rekabetçi olmasıdır. Ayrıca Amazon Yönetim Kurulu tarafından da onaylandı" diyerek sözlerini noktaladı.

Maaşı sorgulanan tek yönetici Jassy değil

Amazon'un SEC'e yaptığı başvuruya göre, hissedarların Adam Selipsky ve Dave Clark'ın da aldığı ücretleri bu ay yapılacak oylamada dikkate almaları bekleniyor. Amazon Web Services'in başındaki Selipsky, 2021'de çoğu beş yıllık bir hisse senedi hibesiyle neredeyse 81,5 milyon dolar kazandı. Clark, Amazon'un perakende ve lojistik işini yönetiyor. Clark'a geçen yıl 56 milyon dolar ödendi.