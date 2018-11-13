Dünyanın en zengin insanları sıralamasında en tepelerde bulunan Amazon'un CEO'su Jeff Bezos New York ve Kuzey Virginia'da açacakları yeni genel merkezlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Amazon en sonunda ikinci genel merkez (HQ2) haberini duyurdu. Bir tanesi Crystal City, Virginia diğeri de Long Island, New York’ta olacak.

Amazon CEO’su Jeff Bezos “New York ve Kuzey Virginia’da açacağımız yeni genel merkezlerimiz için biz de çok heyecanlıyız” dedi. “Bu iki bölge, müşterilerimiz için yapacağımız yenilikler için gerekli olan dünya çapındaki yetenekleri kazanmamıza yardımcı olacak” diyen Bezos “Ekiplerimiz bu bölgeleri seçerek harika bir iş yaptılar, artık buradaki toplulukların büyük bir parçası olacağız” dedi.

New York, Amazon yeni genel merkez için 1.5 milyar dolarlık bir vergi teşviki sağlarken Amazon da 25 bin kişilik bir istihdamın sözünü verdi.

Amazon salı günü ayrıca Nashville, Tennessee’de 5000 kişiye istihdam sağlayacak, 230 milyon dolarlık yatırım yapılacak olan yeni ofisini de duyurdu. Yeni ofisi için de 102 milyon dolarlık vergi teşviki alacağını da açıkladı. Bezos ayrıca kendilerine ev sahipliği yapacak olan yeni şehir için de 50 bin kişilik bir istihdam ve 5 milyar dolarlık bir yatırımın da sözünü verdi.