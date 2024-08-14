İndirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Amazon'da birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Siz de indirimde olan bu ürünlere göz gezdirmek için içeriğimize bakabilir, ihtiyacınız olanları ise sepete ekleyebilirsiniz.

''Bu içerik 14.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

13. Nesil Intel Core i7 işlemci ve RTX4070 GDDR6 8GB ekran kartı ile dilediğiniz bütün oyunları oynayabileceğiniz bir laptop olan MSI Katana 15 B13VGK-1610TR Gaming Dizüstü Bilgisayar, 48.399 TL fiyatı ile günün fırsatları arasında yer alıyor.

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Özellikle aktif gürültü engelleme (ANC) özelliği ile dikkatleri üzerine çeken SoundCore Liberty Air 2 Pro TWS ANC BT Kablosuz Kulaklık, tek şarj ile 7 saat boyunca kullanabilmenize imkan sağlıyor. Uzun süreli kullanımlarda oldukça konforlu bir deneyim sunmayı hedefleyen bu kulaklık, 2.955 TL fiyat ile satılıyor.

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Delikli yapısı ile ısınmayı önlemenin yanında, ele tam oturan ergonomik tasarımı ile listemizde yer alan Glorious Model D RGB Kablosuz Mouse; bilgisayarınıza 2,4 Ghz hızında kablosuz bir şekilde bağlanır. Sahip olduğu 6 adet kontrol düğmesi sayesinde kendinize göre özel olarak programlayabileceğiniz bu ürün, %16 oranında indirim fırsatına sahip. Şu an 2.504 TL'ye satılıyor.

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Ultra ince tasarımı ile kolunuzda şık bir görünüm sağlayacak olan Huawei Band 8, standart kullanımlarda 14 güne kadar çalışabiliyor. Çeşitli sağlık ve fitness verilerini izlemek için oldukça iyi bir seçenek olan bu cihaz, 1.099 TL fiyatı ile günün indirimli ürünleri arasında yerini alıyor.

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Lazer ve optik sensörler için yüksek hassasiyet sağlayan SteelSeries Qck Hard Gaming Mousepad, özellikle rekabetçi oyun oynayanların en çok tercih ettiği modeller arasında bulunuyor. Altında bulunan kaymaz kauçuk tabanı sayesinde sorunsuz bir kullanım vaadeden bu üründe %17 oranında bir indirim bulunuyor. Şu an 1.140 TL fiyat ile satılıyor.

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10,000 mAh batarya kapasitesi ile akıllı telefonları, tabletleri ve diğer cihazları birden fazla kez şarj edebilmeniz için üretilmiş Infinitylab Wireless Powerbank, 10W'a kadar kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Üzerinde bulunan LED göstergesi sayesinde kalan enerji miktarını görebileceğiniz bu ürün, 664 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

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1080p Full HD görüntü kalitesinde, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile çok yönlü net kayıtlar elde edebileceğiniz Xiaomi Akıllı Kamera C200, geliştirilmiş AI İnsan Tespit Algoritması kullanır. Ayrıca iki yönlü gerçek zamanlı sesli aramaları destekleyen bu cihaz, günün fırsatları kapsamında 979 TL fiyatla satılıyor.

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Hem espresso severler hem de sütlü kahveleri sevenler için uygun bir seçenek olan Delonghi Dedica Manuel Espresso Makinesi, 40 saniye içinde kahvenizi hazır hale getirir. Eğer bir espresso makinesine ihtiyacınız varsa, bu ürüne 8.999 TL fiyatla sahip olabilirsiniz.

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Hem ev hem de ofis kullanımı için tasarlanmış geniş bir masa olan Songmics Lcd402B Bilgisayar Masası, L şeklindeki tasarımı ile etkin bir şekilde kullanıma olanak tanır. Kullananlar tarafından oldukça beğeni toplayan bu ürün şu an Amazon'da 3.722 TL fiyatla satışta bulunuyor.

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Dahili işletim sistemi ile internet tarayıcısı, uygulama desteği ve akıllı TV özellikleri sunan Samsung M7 Akıllı Monitör; 43 inç ekran boyutu ile karşımıza çıkıyor. 60 Hz ekran yenilme hızına sahip olan bu monitör, %21 oranında indirimli fiyatı ile satılıyor. Şu an 9.999 TL.

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