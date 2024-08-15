Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

Amazon'da günün fırsatları kapsamında birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Siz de indirimde olan bu ürünlere göz gezdirmek için içeriğimize bakabilir, ihtiyacınız olanları ise sepete ekleyebilirsiniz.

''Bu içerik 15.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

4K UHD'ye sahip 27 inç diyagonal ekranıyla öne çıkan ViewSonic Monitör, 10 bit renk derinliğinin yanı sıra 178 derecelik dikey ve yatay görüntüleme açılarına sahip.

Fırsat ürünleri arasında yer alan bu monitör 9.999 TL indirimli fiyatıyla burada.

20 nöral yapay zeka ağından güç alan 4K Yapay Zeka ile Görüntü Yükseltme teknolojisine sahip Samsung 55'' QLED Smart TV, içerikleri 4K’ye yakın bir görüntü kalitesine yükseltiyor.

%7 indirimiyle günün fırsatları arasında yer alan Samsung 55'' QLED Smart TV modelini incelemek veya satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

1080p HD görüntü çözünürlüğü, Dolby Audio & dts destekli yüksek çözünürlüklü ses ve kolay kurulumu ile öne çıkan Xiaomi Mi TV Stick, günün fırsatları arasında 1.399 TL'ye satılıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Ergonomik tasarımıyla öne çıkan Songmics Obg22B Ofis Koltuğu, bütün gününü masa başında geçirenler için ideal seçenekler arasında.

3.548 TL indirimli fiyatıyla buradan ulaşabilirsiniz.

7'si 1 Arada USB C Hub, daha fazla bağlantı noktası ve seçenek sunuyor. 100W PD hızlı şarj, 4K UHD HDMI, USB C ve USB 3.0 A veri bağlantı noktaları, 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızını destekliyor.

764,99 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında buradan ulaşabilirsiniz.

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40 Watt çıkış gücü ile güçlü ve etkileyici kablosuz ses deneyimi sunan TTEC Bluetooth Hoparlör; ayarlanabilir led ışıkları, tek şarj ile 30 saate kadar kullanım imkanı ve IP65 dereceli suya toza dayanıklı tasarımı ile öne çıkıyor.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

1296p Full HD, 360° yatay görünüm ve 108° dikey görünüm desteği ile öne çıkan Xiaomi C300, daha hızlı profil algılama, otomatik izleme ve kayıt sağlamak için yeni bir AI İnsan Tespit Algoritması kullanırken, gelişmiş doğruluk için yanlış alarmları etkili bir şekilde filtreleme özelliğine sahip.

1.329 TL indirimli fiyatıyla buradan satın alabilirsiniz.

Günün Fırsatları arasında yer alan ürünlerin tamamına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.