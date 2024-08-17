Amazon’da günün fırsatları kapsamında bugün de birçok ürün indirimde! Biz de sizler için bu fırsat ürünlerinden bazılarını listeledik.

Bilgisayar kasasından akıllı saate birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 17.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Dört adet temperli cam panelden oluşan 5000X, 3 adet RGB fana da sahip. Ayrıca kasanın Corsair iCUE yazılım desteği ve EATX, ATX, mATZ, ITX anakart desteği de bulunuyor.

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3 aydınlatmalı düğme ile kullanımı kolay kontrol paneline sahip olan Delonghi Espresso Makinesi, bir süre kullanılmadığında enerji tasarrufu sağlamak için otomatik olarak cihazınızı kapatıyor. Ayarlanabilen Cappuccino System ile de köpük ve sıcak süt arasında seçim yapabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

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Stanley termosun çift duvarlı izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 12 saate kadar soğuk, 8 saate kadar sıcak ve 40 saate kadar buzlu tutabiliyorsunuz. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiştir ve BPA içermez.

Kullanıcı yorumu:

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Sony Playstation Dualsense’in dokunsal geri bildirimi sayesinde oyun içi eylemlerinizi fiziksel olarak da hissedebilirsiniz. Ayrıca cihazın dahili mikrofonunu kullanarak veya 3.5mm jakına bir kulaklık bağlayarak arkadaşlarınızla sohbet edebilirsiniz.

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1-3 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunan Philips bakım seti, kendiliğinden bilenen paslanmaz çelik bıçaklara sahip. Cihaz, vücut tıraş başlığı aparatı sayesinde vücudunuzun tüm bölgelerinde kullanım için uygundur. Son olarak suya dayanaklı yapıya sahip olan cihazı isterseniz duşta da kullanabilirsiniz.

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40 Watt ultra güçlü ses deneyimi sunan Dynamite Quattro, tek şarj ile 30 saate kadar kullanılabilir. Ürün, IP65 dereceli suya ve toza dayanıklı tasarımı, ayarlanabilir renkli LED ışıkları ve kolay taşınabilirliği ile ön plana çıkıyor.

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İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken Huawei Band 8, 1.47 inç AMOLED ekrana sahip. Saat, TruSleep 3.0 ile uyku takibi, TruSeen 5.0 ile kalp atış hızı ve SpO2 izleme, 100'den fazla spor modu ve gelişmiş hızlı şarj özelliği sunuyor.

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