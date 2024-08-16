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Stanley termostan MSI bilgisayara birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 16.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Paslanmaz çelik malzemeden yapılmış, BPA içermeyen ve çift duvar yalıtımına sahip olan Stanley termos, içeceklerinizi 45 saat sıcak, 48 saat soğuk ve 192 saat buzlu tutuyor. Ayrıca Stanley’in bu termos serisi 1,9 L kapasiteye sahip.

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Samsung monitörün 4K UHD çözünürlüğü sayesinde kristal netliğinde görüntüler alabilirsiniz. USB-C, HDMI ve USB-A bağlantı noktaları ile monitöre herhangi bir adaptör olmadan da bağlanabilirsiniz.

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UGREEN şarj cihazı, GaN teknolojisi, 65W hızlı şarjı ve 4 cihaza aynı anda bağlanabilme özellikleriyle ön plana çıkıyor. Cihazda 3 adet Type-C bir adet de evrensel USB A portu bulunuyor.

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50 inç 4K HDR televizyon, Google TV özelliğine sahip. TCL tarafından geliştirilen dinamik renk geliştirme özelliği ise renk canlılığını otomatik olarak en iyi hale getirmek için tasarlanmış.

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12. nesil Intel® Core™ i5-12450H işlemci ile Thin GF63 performans gerektiren oyunlarda etkili bir kullanım sağlıyor. Bilgisayar, 15.6" ince çerçeveli ekranı ve 144 hz yenileme oranıyla da dikkat çekiyor.

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1080p yüksek çözünürlük, kızılötesi gece görüşü ve insan algılama özellikleriyle ön plana çıkan Xiaomi C200, 360° yatay görüntüleme açısı ve 106° dikey görüntüleme açısına sahip çift eksenli dönebilen, eğilebilen, yakınlaştırma yapabilen motora sahip.

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Philips Airfryer’ın Rapid Air teknolojisi, sıcak havayı döndürerek çok az yağ kullanımıyla veya hiç yağ kullanmadan dışı çıtır, içi yumuşak yemekler yapmanıza yardımcı oluyor. 13'ü 1 arada pişirme işlevi bulunan cihaz; kızartma, fırında pişirme, ızgara, kavurma, meyve sebze kurutma, ekmek kızartma, buz çözme, tekrar ısıtma ve daha fazlasını yapabiliyor.

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