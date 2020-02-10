Amazon'dan Donald Trump'a Ağır İtham: Amazon'un Önünü Kesti

ABD’li perakende devi Amazon, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amazon’un önünü kestiğini, şirkete karşı olumsuz bir tavır içerisinde olduğunu iddia etti. Şirketin söz konusu iddialarının sebebiyse ekim ayında gerçekleştirilen Pentagon bulut bilişim ihalesi oldu.

Amazon ve ABD Başkanı Donald Trump’ın arası son günlerde oldukça açık gibi gözüküyor. ABD’li perakende şirketi, 10 milyar dolar değerindeki askeri anlaşmayı kaybetmesi sonrası Trump’ın görevden alınmasını istedi.

Amazon’un bu isteğinin sebebiyse ekim ayında gerçekleştirilen ve Microsoft’un kazandığı bulut bilişim projesi ihalesi. Şirketin iddialarına göre Trump’ın şirkete karşı olan müdahaleleri ve olumsuz tavırları, Amazon’un projeyi kazanma ihtimaline zarar verdi.

Trump’ın müdahalesi iddiası:

Pentagon, anlaşmayla ilgili son kararını vereceği sırada Trump, süreçle ilgili şikâyetler duyduğunu ve yönetimin bu konuyu 'derinlemesine araştıracağını' söylemişti. ABD Başkanı, diğer şirketlerin kendisine anlaşmanın rekabetçi bir şekilde teklif verilerek yapılmadığını söylediklerini ifade etmişti.

Amazon, Trump’ın bu söylemi sonrasında ve öncesinde neler olduğuna dair daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. Şirketin bu konuda araştırdığı kaynaklardan bir tanesi de geçen yıl çıkan bir kitap. Söz konusu kitapta Trump’ın Savunma Bakanı Jim Mattis’e Amazon’u "Anlaşmadan çıkar" dediği iddia ediliyor.

Şirketin açıklamasında, pazartesi günü Washington’da görülen mahkemede Trump’ın Amazon’a, şirketin CEO’su Jeff Bezos’a ve Jeff Bezos’un sahibi olduğu The Washington Post’a karşı nefret duyduğunu ifade ettiği söylendi. Şirket, Trump’a ait olduğu iddia edilen konuşmaları yine sadece Trump’ın doğrulayabileceğini de dile getirdi.

Amazon; ayrıca Mattis’in, şu anki Savunma Bakanı Mark Esper’in ve diğer hükûmet yetkililerinin görevden alınmasını talep etti. Beyaz Saray ve Pentagon ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

George Washington Üniversitesi İhale Kanunu Uzmanı Steve Shooner, davanın altında yatan birincil iddiaların, Trump’ın görevden alınmasıyla ilgili olduğunu dile getirirken bunun gerçekleşeceği anlamına gelmediğini ifade etti.

Şirket; ayrıca geçtiğimiz ay mahkemeden, Microsoft’un anlaşmadaki işe başlamasını engelleme talebinde bulunmuştu. Mahkemeyse bu kararı uygulayıp uygulamama konusundaki kararını henüz vermedi.