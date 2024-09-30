Amazon’da son günlerin öne çıkan ve en çok talep edilen ürünlerini sizler için bir araya getirdik.

Oyuncu monitöründen PlayStation’a birçok farklı kategoride karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 29.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

2.4 GHz kablosuz bağlantıya sahip olan Logitech F710, neredeyse hiç gecikme, düşme veya parazit olmadan hızlı veri iletimi sağlıyor. Gamepad’in çift titreşimli bildirim motoru sayesinde yaptığınız her bir vuruşu hissedebilirsiniz. Ayrıca ürün, standart D-padler’in aksine dört tuş üzerinde de ayrı ayrı kayabileceğiniz bir yapıya sahip.

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Hibrit Aktif Gürültü Önleme (ANC) Teknolojisi sayesinde kesintisiz bir ses deneyimi yaşayabileceğiniz Razer Barracuda Pro, 40 saate kadar kullanım sağlıyor. Bununla birlikte kulaklık, PC/konsol ve telefonunuz arasında sorunsuz geçiş için akıllı çift kablosuz tasarımla donatılmış.

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Gücünü AMD Zen 2 işlemciden alan PlayStation 5, AMD Radeon RDNA 2 grafik işlemcisi, 16 GB DDR6 RAM desteği, 825 GB SSD dahili depolama alanıyla oyunseverlerin tercihi oluyor. Ayrıca konsolda PS4 oyunları için USB HDD desteği de bulunuyor. PlayStation 5, grafiklerin yanı sıra Tempest Engine 3D ses teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

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Rival 3 Wireless, Quantum 2.0 Dual Wireless teknolojisini kullanarak ultra düşük kablosuz gecikme, oyun modunda 400 saatin üzerinde pil ömrü ve iki tür kablosuz bağlantı (Bluetooth ve 2.4 GHz) seçeneği sunuyor. Ayrıca mouse, 60 milyon tıklama garantili mekanik tuşlara ve RGB aydınlatmaya sahip.

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Razer Leviathan V2 X, net tizler ve zengin baslar için 2 tam aralıklı sürücü ve 2 pasif diyafram ile donatılmış. Monitörünüzün altına sığabilen soundbar, özelleştirilmiş RGB aydınlatmadan ses cihazını değiştirmeye kadar birçok özelliğe sahip.

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260Hz yenileme hızına sahip 27 inç QHD (2560x1440) oyuncu monitörü, Aşırı Düşük Hareket Bulanıklığı Senkronizasyonu (ELMB Sync) teknolojisi ve değişken yenileme hızı teknolojisini birlikte kullanarak görüntüdeki gölgelenmeleri ve yırtılmaları ortadan kaldırıyor ve yüksek kare hızıyla net oyun görselleri sunuyor. TUF Gaming VG27AQML1A, geleneksel monitörlere göre daha canlı renkler ve daha yüksek kontrast seviyeleri sunmak için HDR teknolojisinden de faydalanıyor.

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15.6 İnç ekran boyutuna sahip HP bilgisayar, AMD Ryzen 5 işlemcisi ve 8 GB Ram’i ile ön plana çıkıyor. Son olarak geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen bu HP dizüstü bilgisayar, %85 ekran-gövde oranına ve 3 tarafı dar çerçeveye sahip.

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