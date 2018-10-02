  • Amazon, Ücretsiz, Reklam Destekli Bir TV Servisi Başlatacak

Amazon, Fire TV İçin Ücretsiz, Reklam Destekli Bir Servis Başlatacak

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Dijital pazarlama sektöründeki payını artırmayı amaçlayan Amazon, Fire TV kullanıcıları için ücretsiz, reklam destekli yeni bir servis başlatacak.

1 trilyon dolar değeri aşarak dünyanın en büyük ikinci şirketi unvanını güçlendiren Amazon, her ne kadar bir e-ticaret şirketi olarak tanınıyor olsa da aynı zamanda yayın servisleri, bulut hizmetleri ve dahasını da sunmaktadır. Amazon’un kendini göstermek istediği bir diğer sektör ise dijital pazarlama.
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Google ve Facebook, %57’lik pazar payı ile dijital pazarlama sektörünü adeta ellerinde tutuyorlar. Amazon ise %4’lük pay ile hedefinin çok uzağında bulunuyor. Dijital pazarlamadaki payını artırmak isteyen Amazon, Fire TV’ye reklam destekli ücretsiz bir servis eklemeyi planlıyor.

Gelen bilgilere göre Amazon, söz konusu reklam destekli servis için şimdiden en az üç büyük medya şirketi ile görüşmelerde bulunuyor. Şirket, servisin reklam verenler için çok daha cazip bir teklif olması için sahip olduğu birinci taraf verileri ve üçüncü taraf tüketici bilgilerini paylaşmaya hazır.
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Gerçekleşmesi halinde reklam destekli ücretsiz serviste geçmiş dönemde yayınlanmış TV şovları ve filmler yer alacak. İzleyicilere içerikler arasında reklamlar gösterilecek ancak Amazon, reklam veren taleplerine göre gösterilecek reklamların sayısı ve türü ile ilgili değişiklikler gerçekleştirebilir.

Kaynak : https://www.cnbc.com/2018/10/01/amazon-planning-new-free-video-service-compete-tv-dollars.html
Etiketler: amazon
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