Amazon Gaming Week fırsatları bugün sona eriyor. Kampanyanın son günü gözümüze çarpan, oyun dünyasında ihtiyacınız olabilecek pek çok ürünü sizler için listeledik.

13 Eylül tarihinde başlayan Amazon Gaming Week fırsatları bugün itibariyle son buluyor. Etkinliğin bitmesine kısa bir süre kalmışken hala ihtiyacınız olan ürünler bu içerikte yer alıyor olabilir. Biz de sizler için kampanya tükenmeden gözümüze çarpan ürünleri listeledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım.

"Bu içerik 30.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Ürünler;

Intel Core i7-12700H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartı ile kampanya kapsamında karşımıza çıkan Acer Nitro 5 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı, hem oyun oynamak hem de günlük işlerinizde kullanmak için ideal bir seçenek olabilir. Ayrıca 165 Hz ekran yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir görüntü deneyimi de yaşayabilirsiniz.

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Android, Mac, PC, PlayStation 5 ve iOS ile uyumlu olarak çalışabilen Sony DualSense V2 Rouge; ister kablo ile ister kablosuz olarak kullanılabiliyor. Farklı oyun senaryolarına göre size gerçekçi hissiyat sunmanın yanında ele oturan ergonomik yapısı ile uzun süre rahatsızlık duymadan kullanabilmenize de olanak sağlıyor.

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Hem son teknoloji USB 3.0 bağlantılı cihazlarla hem de eski USB 2.0 bağlantılı cihazlarla uyumlu olarak olarak çalışan bu ürün, büyük miktardaki verileri depolamak için yeterli alan sağlıyor. Ayrıca hiç bir yazılıma gerek duymadan kolayca çalıştırılabilir olmasının yanı sıra darbelere karşı da dayanıklı olarak üretiliyor.

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Samsung Galaxy Tab A8, 10.5 inç ekranı ve 32 GB depolama kapasitesi ile karşımıza çıkıyor. Sahip olduğu çevresel ses ile desteklenen dörtlü hoparlörler; seslerdeki her ayrıntıyı net ve derin bir şekilde ortaya çıkararak, eğlence deneyiminizi daha da artıracak.

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Uzun süreli oturumlarda rahatlık sağlamak için destekleyici bir yapı sunan Hawk FAB V4 Oyuncu Koltuğu, dayanıklı kumaş ve süngerleriyle sorun yaşamadan kullanabileceğiniz bir ürün. Koltuk yüksekliği, sırt açısı ve kolçak yükseklikleri ayarlanabilir olduğunda dolayı kişisel tercihlerinize göre özelleştirilebilir. Ayrıca 360 derece dönebilir tekerlekler, hareket kabiliyeti ve manevra kolaylığı da sağlar.

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8 adet programlanabilir tuş, 4000 DPI hassasiyet, 500 IPS izleme hızı ile en çok tercih edilen oyuncu fareleri arasında bulunan Logitech G G402; özellikle büyük mouse sevenler için ideal bir seçenek olabilir.

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23,8 inç ekran boyutu, 1920 x 1080 çözünürlük ve 165 Hz ekran yenileme hızı ile oyun oynarken oldukça işinize yarayabilecek bir ürün olan ASUS TUF Gaming Monitör; hem hareket bulanıklığını azaltan hem de ekran yırtılmasını engelleyen ELMB Sync özelliği ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca Shadow Boost teknolojisi sayesinde de parlak alanları aşırı aydınlatmadan oyunlardaki karanlık bölgelerin daha net görünmesini sağlıyor.

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Aynı anda üç cihaza bağlanıp Easy-Switch özelliği ile cihazlar arasında hızlıca geçiş yapabilmenize olanak sağlayan Logitech Pebble Keys 2 K380s Kablosuz Klavye, sık kullandığınız uygulamalara hızlı erişim için tuşları özelleştirme imkanı sunuyor. Windows, macOS, iPadOS, Android ve Chrome OS ile uyumlu olarak çalışan bu ürün; geniş bir cihaz yelpazesine hitap ediyor. Yazı yazarken ses çıkarmayan bir yapıya sahip olması da en çok beğenilen özellikleri arasında yer alıyor.

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Oyun oynarken veya film izlerken bulunduğunuz ortamın atmosferini artırmak için RGB aydınlatmaları bulunan HP DHE-6002 Soundbar, 2 adet 3 watt hoparlörlere sahip. Herhangi bir kurulumu olmadan tak-çalıştır özelliği ile kullanılabilir.

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Hem 2.4 GHz (300 Mbps) hem de 5 GHz (867 Mbps) bantlarda yüksek hızlar sunarak daha akıcı internet deneyimi sağlayan TP-Link Archer VR300, 4 adet harici anteni sayesinde geniş bir Wi-Fi kapsama alanı sunuyor.

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Gaming Week kapsamındaki tüm fırsat ürünlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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