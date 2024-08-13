Fırsatları kaçırmadan ihtiyaçlarını almak isteyenlere müjde! Amazon Gece İndirimleri başladı.

Amazon'un heyecanla beklenen Gece İndirimleri, saat 18.00 ile 23.00 arasında sizlere sunulacak. Bu özel indirimlerde öne çıkan ürünleri öncesinde sizin için bir araya getirdik. Ancak unutmayın, bazı ürünlerin indirim süresi 21.00'de sona erebilir. Gelin indirime girecek ürünleri birlikte keşfedelim.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Karaca Future Essential Tost Makinesi

Tek seferde 4 tost yapan krem rengindeki tost makinesi ile evde lezzetli tostlar yapmak mümkün. Tostları yaptıktan sonra nasıl yıkayacağınızı da düşünmenize gerek yok, çünkü plakaları çıkabiliyor.

1800 Watt gücü var.

Hem ızgara hem tost makinesi olarak kullanmak mümkün.

180 derece açılabiliyor. Bu şekilde açarak ızgara yaparken daha fazla alan elde edebilirsiniz.

Isı ayar düğmesi ile istediğiniz dereceye ayarlamanız mümkün.

Tost makinesini indirimli almak için tıklayın.

Karcher RCV 3 Robot Süpürge

Hem silen hem süpüren robot süpürge ile evde temizlik artık hep onun işi!

Her türlü sert zemin ve halıda çalışabiliyor.

Toz ve kirden eser bırakmayan robot süpürge 120 dakika çalışıyor.

3000 Pa'lık emiş gücü var.

Kamera, yapay zeka ve ikili lazer sisteminden oluşan robot süpürge otomatik olarak algılıyor ve temizliyor.

Robot süpürge ihtiyacınız varsa indirimden kaçırmamak için tıklayın.

Yale Akıllı Dış Mekan Kamerası

Çift yönlü ses özelliği olan Yale dış kameranın gece görüşü var. Hareket algıladığında size anlık haber veren kameranın araç algılamasını da aktifleştirebilirsiniz.

2-4 güne kadar kayıt tutabiliyor.

1080-720p kalitede çekim yapabiliyor. Yani dışarıyı full HD çekebiliyorsunuz.

Gece görüşü de var. Düşük ışık koşullarında bile net çekim sağlıyor.

Montajı oldukça kolay.

Bu kamera için tıklayabilirsiniz.

Donner DPB-510 PB-Style Bas Gitar Seti

Yanında taşıma çantası olan bu ürün kullanıma hazır şekilde geliyor.

Elektrik bas, özel manyetiğiyle klasik tonları net şekilde sunuyor.

Sabit köprüsü var.

Gelişmiş akort stabilitesi sunuyor.

1 ses düğmesi ve 1 ton düğmesine sahip.

Gitar askısı ve kablosuyla birlikte geliyor.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Apple iPhone 14 Plus

Tüm gün süren pil ömrü sayesinde gün boyu rahatça kullanabileceksiniz. 26 saate kadar video oynatma süresi var.

512 GB kapasiteli.

6.7 inç Super Retina XDR ekranı var.

Suya dayanıklı olduğu için rahatça kullanmak mümkün.

5 çekirdekli GPU'ya sahip. Bu sayede ışık hızında performans gösteriyor.

iPhone 14 Plus'ı indirimli fiyattan almak için tıklayın.

Mack Business X MCC-806 Laptop Sırt Çantası

Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretilen çantayı hem kadınlar hem erkekler kullanabiliyor. Lacivert rengiyle şık çanta 15.6 inç bilgisayarlar için uygun.

USB şarj bağlantısı var.

Aşınmaya dayanıklı ve su geçirmez kumaştan üretilmiş.

Hem bilgisayar hem okul çantası olarak kullanmak mümkün.

Aksesuarlar için özel tasarlanmış ön ve iç cepleri var. Bunun yanında yan cepleri de bulunuyor.

Özel bir laptop bölümü var, bu sayede bilgisayarınız hep koruma altında.

Bu çantayı beğendiyseniz tıklayın.

Marvel Classic Dev Figür Spider-Man

Spider-Man sevenlerin alması gereken bu figür tam bir koleksiyon ürünü. Marvel evreni koleksiyonunuz varsa Spider-Man'i ekleyebilirsiniz. Klasik tasarımsa sahip Spider-Man figürü 24 cm.

Bu ürünü almak için tıklayın.

LEGO Technic Ford Mustang Shelby Yarış Arabası

Araçları seven çocuklara alabileceğiniz lego yapım seti hem yetişkinler hem çocuklar için uygun. 544 parçadan oluşan lego yapım setini 9 yaş ve üzerindeki herkes yapabiliyor. Çek-bırak tasarımı ile legoyu bitirdikten sonra oynamanız mümkün.

Bu legolar için tıklayın.

Bandai Tamagotchi Galaxy Orijinal Sanal Bebek

90'lı yıllarda ortaya çıkan sanal bebeği o zamanın çocukları çok seviyordu. Şimdi yine meşhur olan sanal bebeği ister kendiniz ister çocuklarınız için alabilirsiniz. Çocuklara sorumluluk duygusu kazandıran bu oyuncak 8 yaş üstü herkes için uygun.

Nostalji yaşatacak sanal bebeği indirimden almak için tıklayın.

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