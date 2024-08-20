Amazon Günün Fırsatları kapsamında bugünün öne çıkan indirimli ürünlerini sizin için bir araya getirdik.

Amazon'da günün fırsatları kapsamında birçok üründe indirim fırsatı devam ederken, gözümüze çarpan ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Kulak üstü oyuncu kulaklığından şarjlı el fenerine birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 20.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

Logitech G G733 LIGHTSPEED Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı

Oyunlar, müzikler, filmlerde bozulmayı azaltan ve zengin sinematik ses üreten PROG sürücüleriyle, 29+ saate kadar pil ömrü ve 20 metreye kadar güvenilir kablosuz özgürlük sağlayan Logitech G G733 LIGHTSPEED Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı, günün fırsatları arasında dikkat çeken ürünlerden biri.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Samsonite 16N-01-004 Qibyte Notebook Sırt Çantası

%10 indirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Logitech Lift Kablosuz Ergonomik Dikey Mouse

Baskıyı azaltmak, ön kolunuzu rahatça hizalamak için bileğinizi yükselterek masa başında geçirdiğiniz süre boyunca ve sonrasında fark yaratan Logitech Lift Kablosuz Ergonomik Dikey Mouse, 1.709,99 TL indirimli fiyatıyla günün fırsatları arasında.

Ürünü incelemek veya satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

LEGO Star Wars Klon Komutanı Cody Kaskı

Star Wars koleksiyonuna sahip olmak isteyenlerin tercih edebileceği LEGO Star Wars Klon Komutanı Cody Kaskı, fırsatlar arasında koleksiyonerlerin dikkatini çeken ürünlerden biri.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Kamplarda, sahilde ya da uzun yolculuklarda içeceklerinizi istediğiniz sıcaklıkta saatlerce tutabilen 2,3 litrelik bu termos, indirimin dikkat çeken ürünlerinden biri.

Buradan ulaşabilirsiniz.

Logitech K580 İnce Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye

Windows ve MacOS ile uyumlu olan Logitech K580 İnce Çoklu Cihaz Özellikli Kablosuz Klavye, 24 ay pil ömrü ve 10 metreye kadar güçlü, güvenli kablosuz çekim mesafesi özelliklerine sahip.

İndirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Ttec Dynamite Quattro 40W HiFi Kablosuz Bluetooth Hoparlör

40 Watt çıkış gücü ile güçlü ve etkileyici kablosuz ses deneyimi sunan TTEC Bluetooth Hoparlör; ayarlanabilir led ışıkları, tek şarj ile 30 saate kadar kullanım imkanı ve IP65 dereceli suya toza dayanıklı tasarımı ile öne çıkıyor.

Günün fırsatları arasında yer alan bu hoparlörü indirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Solidline ST7R Şarjlı El Feneri

Şarj edilebilir 18650 lityum-iyon pil gücüyle 40 saate kadar aydınlatma süresine sahip olan Solidline Şarjlı El Feneri, indirimden sepete eklemeniz gereken ürünlerden biri.

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xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Terlemeyi önleyen kumaş yapısı ve yüksek kilolara dayanıklı orijinal Class4 amortisör özelliğiyle öne çıkan xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu, 6.568 TL indirimli fiyatıyla fırsatlar arasında.

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