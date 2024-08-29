Amazon’da indirimli fiyatlarıyla karşımıza çıkan günün fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Hava temizleyiciden USB çoğaltıcıya birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

''Bu içerik 29.08.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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HyperX Cloud II Gaming Kulaklık, özel hafızalı köpük, birinci sınıf suni deri, ağırlık dağılımı ve kavrama kuvveti gibi özelliklere dikkat edilerek tasarlanmış. Sanal 7.1 Saran Ses ile üç boyutlu ses deneyimi yaşayabileceğiniz bu kulaklık, çıkarılabilir gürültü önleyici mikrofona da sahip.

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Maksimum 4000 DPI’da imleç kontrolüne sahip M650, pil değiştirmek zorunda kalmadan 24 aya kadar aralıksız kullanımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte Logi Bolt USB alıcı sayesinde 10 metreye kadar kesintisiz kullanım sağlayabilirsiniz.

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65 inç QLED, 3840 x 2160 çözünürlüğe sahip bu televizyon, Anroid TV özelliğine sahip. Ayrıca Dolby Audio Processing, ne izlerseniz izleyin daha zengin, daha net ve daha güçlü ses sunuyor.

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xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu

135 dereceye kadar hem oturak hem de sırtın birlikte geri yaylanma hareketini mümkün kılan xDrive Toryum’un sünger kalınlığı ve yumuşaklığı Avrupa standartlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Koltuğun güçlendirilmiş 360 derece dönebilen tekerlekleri de bulunuyor.

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Philips hava temizleyici, 70 m2'ye kadar odaları temizleyebiliyor. Ürün, 0,003 mikron kadar küçük parçacıkların %99,97'sini ortadan kaldıran aktif karbonlu ve ön filtreli NanoProtect HEPA filtresine sahipken ultra sessiz çalışan uyku moduyla gürültü seviyesini minimuma indiriyor. Son olarak Philips temizleyici; soğutma, ısıtma veya hava sirkülasyonu için tamamen ayarlanabilir hava akımıyla dikkat çekiyor.

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25 inç ekran boyutuna sahip olan monitör, 1920x1080 çözünürlüğü, 100Hz yenileme hızı, 1ms tepki süresi ve Adaptive Sync özelliği ile ön plana çıkıyor. Adaptive Sync, monitörünüzün takılma ve titreşim sorununu ortadan kaldırıyor.

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Star Wars hayranlarının özellikle tercihi olabilecek bu model, 584 parçadan oluşuyor. Legonun tamamlanmış hali ise 18 cm yüksekliğe sahip.

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50 dereceye kadar eğim açısı ve SmartFit sistemi sayesinde yükseklik ayarına sahip olan Kensington stant, dizüstü bilgisayarınızı daha serin tutmak için hava dolaşımını artırıyor. Ayrıca ürün, 12" ila 17" arası tüm dizüstü bilgisayarlarla uyumluluk sağlıyor.

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120 watt maksimum güce sahip Logitech Z533 Multimedya Hoparlör sistemi, 2.25 inç (5.7 cm) sürücülere sahip. Kulaklık girişi ve fazladan bir 3.5 mm giriş ile güç, ses ve bas düzeyi gibi temel hoparlör denetimlerine erişmenizi sağlayan kablolu denetim bölmesini kullanarak sesi kolayca yönetebilirsiniz.

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7'si 1 Arada USB C Hub, 100W PD hızlı şarjı, 4K UHD HDMI, USB C ve USB 3.0 A veri bağlantı noktaları ile dikkat çekiyor. Çok sayıda bağlantı noktasına sahip olan bu model, 5 Gbps'ye kadar veri aktarım hızını destekliyor.

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