Dünyada çevrimiçi bağlantı yaygın hale geldikçe siber güvenlik sorunları da kaçınılmaz oluyor. Amazon ve Ring, güvenlik kameralarında gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle davalık oldu.

Geçtiğimiz yıl akıllı cihazlarda meydana gelen sayısız güvenlik ihlali, ürünler hakkında endişeleri artırdı ve artık tüketiciler de duruma el atmaya başladı. Amazon ve Ring'i hedef alan yeni bir davada, şirketlerin siber saldırganların çeşitli akıllı ev cihazlarına erişimini önlemek için yeterli güvenlik önlemi sağlamadığı iddia ediliyor.

Son dava, ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan John Baker Orange tarafından açıldı. Orange, eşi ve yaşları 7 ila 10 arasında değişen üç çocuğuyla yaşadığı eve temmuz ayında 249 dolara Ring güvenlik kamerası satın aldı. Ancak çocukları basketbol oynarken bir hacker, kameranın kontrolünü ele alarak oyunu yorumlamaya başladı ve çocuklardan kameraya yaklaşmalarını istedi.

Amazon şirketi Ring, güvenlik kameralarını hacker saldırılarına karşı korumamakla suçlanıyor

Amazon ve Ring aleyhindeki 5 milyon dolarlık federal dava, perşembe günü Kaliforniya'nın Bölge Mahkemesi'nde açıldı. Davada Amazon ve Ring'in güvenlik uygulamalarını ihmal ettiği iddia ediliyor. Ring, zayıf parola uygulamalarındaki güvenlik ihlalleri ve iki faktörlü kimlik doğrulamasının olmaması nedeniyle suçlanıyor.

Amazon, Şubat 2018'de ev güvenlik sistemleri üreten Ring'i 1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Ring, güvenlik kameralarını 2015 yılında piyasaya sürmeye başladı ve ürünleri gamını iki yönlü ses iletişimine sahip iç ve dış mekan kameraları şekilde genişletti.

Dava dosyasına göre uygun fiyatlı, kurulumu ve kullanımı kolay güvenlik ürünleri sunan şirketin ülke çapında güvenlik kuvvetleriyle de ortaklıkları var. Kaliforniya merkezli Ring, hukuki konularda konuşmayacağını belirterek yorum yapmaktan kaçındı.