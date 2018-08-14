Pazartesi günü borsanın işleme açılması ile birlikte Amazon hisseleri uçuşa geçti. Rakor değere ulaşan hisseler, şirketi 1 trilyon dolarlık ikinci şirket haline gelmesi yolunda bir adım daha ilerletti.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın hisse değeri yaklaşık iki hafta önce ciddi bir yükseliş yaşamış ve Apple, değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olarak tarihe geçmişti. Apple’ın ardından şimdi de dünyanın en büyük e-ticaret şirketi olan Amazon, 1 trilyon dolarlık değere ulaşmak üzere.

Geçtiğimiz haftayı hisse senedi başında 1.886 dolarlık değerle kapatan Amazon, Pazartesi günü işlemlerin başlaması ile birlikte hızlı bir yükselişe geçti ve hisse senedi başına değeri %2.1 artarak şirket tarihinin en yüksek değeri olan 1.925 doları buldu. Ancak bu yükseliş fazla uzun sürmedi ve Amazon hisseleri günü 1.896 dolardan kapadı.

Amazon hisselerinde Pazartesi günü yaşanan %0.5’lik artış, Amazon yatırımcıları kadar şirketin CEO’su olan ve dünyanın en zengin adamı konumunda bulunan Jeff Bezos’u da memnun etti. Zira Amazon’un değeri 914,7 milyar dolara ulaşırken Jeff Bezos’un serveti de 155,5 milyar dolara ulaşmış oldu.