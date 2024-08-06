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Fırsat ürünleri:
Razer Kaira X Xbox Series X/S İçin Kablolu Oyun Kulaklığı
- Uyumluluk: Xbox/PC
- Razer™ TriForce 50mm Sürücüler
- Razer™ HyperClear Kardioid Mikrofon
- Flowknit Hafızalı Köpük Kulak Yastıkları
Razer Kaira, 50 mm Razer TriForce sürücüleri sayesinde kristal netliğinde ses sunuyor. Ayrıca esnek kardioid mikrofonu, arka plan gürültüsünü engelleyerek sesinizi net bir şekilde iletmeyi amaçlıyor. Xbox Series X/S ve Xbox One ile uyumlu olan bu kulaklık, ayrıca PC ve diğer mobil cihazlarla da kullanılabilir.
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Corsair Ironclaw RGB FPS/MOBA Kablolu Oyuncu Faresi
- 105 gr hafif tasarım
- 18.000 DPI hassas optik sensör
- 50 milyondan fazla tıklama için ayarlanmış dayanıklı Omron tuş
18.000 DPI hassasiyet sunan Pixart PMW3391 optik sensör ile donatılmış Corsair Ironclaw, 7 programlanabilir tuş ile oyun içi kontrolünüzü artırıyor. Ayrıca mouse, Omron switch'ler ile 50 milyon tıklama ömrüne sahip.
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Redragon M612 Predator RGB Oyun Faresi
- 5 yeniden tanımlanabilir DPI seviyesi (varsayılan olarak: 500/1000/2000/3000/4000)
- 11 programlanabilir tuş
- RGB aydınlatma
Listemizin bir diğer fırsat ürünü Redragon mouse. Bu mouse, size 11 makro tuşu ile kişiselleştirilebilir kontrol imkânı sunuyor. 1 ms tepki süresi ve maksimum 8000 DPI hassasiyet sunan pro optik sensörü, bu mouse’u ön plana çıkarıyor. Ayrıca mouse’un Rapid Fire tuşu, hızlı atış yapabilmenize olanak tanıyor. Bu da rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor diyebiliriz.
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Acer Nitro Joystick
- Windows ve Android™ ile Uyumlu
- Turbo Modu
Yüksek tempolu FPS oyunlarında kullanabilen ve Windows ve Android cihazlarla uyumlu olan Acer Nitro Joystick, XInput desteğine de sahip. Ayrıca üründe bir turbo modu tuşu da bulunuyor. Bir joystick arıyorsanız bu fırsat değerlendirilebilir.
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Acer Predator Cestus 315 PixArt Sensörlü Oyun Faresi
- 4 ayarlanabilir DPI seviyesi (800, 1600, 2400, 6500)
- 8 tuş
- PixArt 3325 sensör
- 10 milyon tıklama dayanıklılığı
- 1ms/ 1000Hz
Günün fırsatlarında son ürünümüze de geldik. Farklı oyun gereksinimleri için 4 ayarlanabilir DPI seviyesi (800, 1600, 2400, 6500) sunan Acer Predator Cestus 315, PixArt 3325 sensörü ve 10 milyon tıklama dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.
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