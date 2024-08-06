Amazon’da İndirimdeyken Kaçırmamanız Gereken Oyuncu Aksesuarları

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Amazon’da oyuncuların yüzünü güldürecek indirimler var! Biz de bu indirimleri kaçırmamanız için günün fırsat ürünü olarak karşımıza çıkan oyuncu aksesuarlarını derledik.

Amazon’da oyuncu kulaklığından mousea pek çok markada ve üründe oyunculara özel fırsatlar bulunuyor.

Eğer bu kategoride almak istediğiniz ürünler varsa sizler için seçtiğimiz oyuncu aksesuarlarına bir göz atabilirsiniz. Hadi içeriğimize!

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Fırsat ürünleri:

Razer Kaira X Xbox Series X/S İçin Kablolu Oyun Kulaklığı

Razer Kaira X Xbox Series X/S İçin Kablolu Oyun Kulaklığı

  • Uyumluluk: Xbox/PC
  • Razer™ TriForce 50mm Sürücüler
  • Razer™ HyperClear Kardioid Mikrofon
  • Flowknit Hafızalı Köpük Kulak Yastıkları

Razer Kaira, 50 mm Razer TriForce sürücüleri sayesinde kristal netliğinde ses sunuyor. Ayrıca esnek kardioid mikrofonu, arka plan gürültüsünü engelleyerek sesinizi net bir şekilde iletmeyi amaçlıyor. Xbox Series X/S ve Xbox One ile uyumlu olan bu kulaklık, ayrıca PC ve diğer mobil cihazlarla da kullanılabilir.

Kullanıcı yorumu:

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Corsair Ironclaw RGB FPS/MOBA Kablolu Oyuncu Faresi

Corsair Ironclaw RGB FPS/MOBA Kablolu Oyuncu Faresi

  • 105 gr hafif tasarım
  • 18.000 DPI hassas optik sensör
  • 50 milyondan fazla tıklama için ayarlanmış dayanıklı Omron tuş

18.000 DPI hassasiyet sunan Pixart PMW3391 optik sensör ile donatılmış Corsair Ironclaw, 7 programlanabilir tuş ile oyun içi kontrolünüzü artırıyor. Ayrıca mouse, Omron switch'ler ile 50 milyon tıklama ömrüne sahip.

Kullanıcı yorumu:

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Redragon M612 Predator RGB Oyun Faresi

Redragon M612 Predator RGB Oyun Faresi

  • 5 yeniden tanımlanabilir DPI seviyesi (varsayılan olarak: 500/1000/2000/3000/4000)
  • 11 programlanabilir tuş
  • RGB aydınlatma

Listemizin bir diğer fırsat ürünü Redragon mouse. Bu mouse, size 11 makro tuşu ile kişiselleştirilebilir kontrol imkânı sunuyor. 1 ms tepki süresi ve maksimum 8000 DPI hassasiyet sunan pro optik sensörü, bu mouse’u ön plana çıkarıyor. Ayrıca mouse’un Rapid Fire tuşu, hızlı atış yapabilmenize olanak tanıyor. Bu da rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor diyebiliriz.

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Acer Nitro Joystick

Acer Nitro Joystick

  • Windows ve Android™ ile Uyumlu
  • Turbo Modu

Yüksek tempolu FPS oyunlarında kullanabilen ve Windows ve Android cihazlarla uyumlu olan Acer Nitro Joystick, XInput desteğine de sahip. Ayrıca üründe bir turbo modu tuşu da bulunuyor. Bir joystick arıyorsanız bu fırsat değerlendirilebilir.

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Acer Predator Cestus 315 PixArt Sensörlü Oyun Faresi

Acer Predator Cestus 315 PixArt Sensörlü Oyun Faresi

  • 4 ayarlanabilir DPI seviyesi (800, 1600, 2400, 6500)
  • 8 tuş
  • PixArt 3325 sensör
  • 10 milyon tıklama dayanıklılığı
  • 1ms/ 1000Hz

Günün fırsatlarında son ürünümüze de geldik. Farklı oyun gereksinimleri için 4 ayarlanabilir DPI seviyesi (800, 1600, 2400, 6500) sunan Acer Predator Cestus 315, PixArt 3325 sensörü ve 10 milyon tıklama dayanıklılığı ile dikkat çekiyor.

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