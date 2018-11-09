Amazon, iPhone ve iPad'lerin Satışında Apple ile Anlaştı

Apple'ın yeni iPhone ve iPad'leri, doğrudan Apple ve Apple yetkili satıcıları tarafından Amazon üzerinden satılacak.

Amazon, iPhone, iPad ve Apple Watch'ların doğrudan Amazon üzerinden satılabilmesi için Apple'la anlaşma yaptı. Amazon daha öncesinde de Apple ürünlerini satıyordu ancak bunu fiyatları Apple'ın orijinal fiyatlarına göre çok değişken olan 3. parti satıcılar üzerinden gerçekleştiriyordu.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Amazon; ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Japonya ve Hindistan mağazalarından kullanıcılar, Apple ürünlerini doğrudan satın alabilecek. Apple'ın her ürünü, örneğin Apple HomePod, Amazon'da bulunmayacak.

Amazon'dan; "Amazon, müşteri deneyimini iyileştirmek için sürekli çalışıyor ve bunu yapmanın yollarından biri, müşterilerin istediğini bildiğimiz ürünlerin seçeneklerini artırmak. Apple ve Beats ürünlerinin dünya çapındaki çeşitliliğini genişletmeyi umuyoruz." açıklaması da gelen bilgiler arasında.

Amazon'da halihazırda Apple ürünleri satan satıcıların ilanları ise 4 Ocak 2019'dan itibaren Amazon'un internet sitesinden kaldırılacak. Amazon üzerinde bu tarihten itibaren sadece Apple ve Apple yetkili satıcıları Apple ürünlerini satabilecek.