Yeni Brezilya Başkanı, Bilim İnsanlarını Dehşete Düşürdü

Brezilya'da yapılan seçimler sonrası yeni başkan seçilen Jair Bolsonaro, tüm dünyada olduğu gibi bilim insanlarında da endişe dolu bir bekleyişe sebep oldu.

Bu hafta içerisinde yapılan seçimlerde, rakibi Fernando Haddad'ı ezici bir üstünlükle geçerek Brezilya'nın yeni devlet başkanı seçilen Jair Bolsonaro, Amazon yağmur ormanlarına dair planlarıyla bilim insanlarını korkutuyor.

"Brezilya'nın Donald Trump'ı" olarak adlandırılan Bolsonaro'nun daha önce ırkçı, şiddeti öven ve yücelten söylemleri de bulunuyor ancak konumuz bu değil; Bolonaro'nun dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'un üçte ikisini bünyesinde barındıran Brezilya'nın gelecekte alacağı kararlar... Nitekim yeni devlet başkanının bu konudaki planları hiç de iç açıcı değil.

Geçtiğimiz dönemde Amazon ormaları ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Bolsonaro, bilim insanlarını hayrete düşürmüştü. Nitekim Bolsonaro, Guardian'a yaptığı açıklamalarda Amazon'un tam içinden bir otoyol yapmayı planladığını ve Greenpeace, WWF gibi doğayı korumayı hedefleyen 'devlet dışı' faaliyet yürüten organizasyonları ülkeden sürmeyi planladığını söylemişti.

Bolsanoro'nun planları hakkında bilim insanları fazlasıyla endişeli. Nitekim toplamda 5.4 milyon metrekarelik bir Amazon ormanı Brezilya'nın içerisinde yer alıyor. 'Dünyanın akciğerleri' olarak adlandırılan Amazon'larda bir 'otoyol' yapma planı, bilim insanları tarafından kabustan farksız olarak nitelendiriliyor.