Önümüzdeki Eylül ayında seyirciyle buluşacak olan Lord of The Rings: The Rings of Power dizisinde Amazon’un daha önce hiçbir diziye harcanmamış seviyede bir bütçe harcadığı söylentisi ortaya çıktı.

Yüzüklerin Efendisi serisinin hayranlarının dört gözle beklediği, Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan The Lord of The Rings: The Rings of Power, 2 Eylül 2022 tarihinde seyircilerle buluşacak. Biz de sizlerle yakın zamanda dizideki ork ırkının nasıl görüneceğinin ortaya çıktığını paylaşmıştık.

Son ortaya çıkan bir dedikoduya göre The Lord of The Rings: The Rings of Power dizisi, Amazon’un bugüne kadar en çok para harcadığı dizi olacak. Ortaya çıkan rakamların Amazon tarafından resmi olarak açıklanmadığını şimdiden belirtelim.

Amazon, sadece 1. sezona 715 milyon dolar harcamış (İddia)

İddiaya göre Amazon, önümüzdeki Eylül ayında Prime Video'da yayınlanacak olan Lord of the Rings: Rings of Power serisi için rekor para harcadı. Jeff Bezos, Netflix'i paramparça ederek hem film hem de dizi tarihindeki en yüksek ücretli diziyi yapacak.

Bugün ortaya çıkan bilgilere göre Amazon, Yüzüklerin Efendisi serisi için rekor bir seviye ödeyecek. Sadece 1. sezonun 465 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğu söyleniyor. Ayrıca yayın haklarının satın alınması da ekstradan 250 milyon dolara mal oldu.

Yüzüklerin Efendisi dizisi 2 Eylül'de gösterime girecek. Daha sonra tüm dünyada sadece Amazon Prime abonelerine açık olan Prime Video dijital yayın platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.