Amazon, Music uygulaması ile şu anda zirvede yarışa devam eden Spotify ve Apple Music'e rakip olmak istiyor.

Dijital müzik platformları arasında zirvede bulunan Spotify ve Apple Music için bir rakip daha ortaya çıktı. Dünyanın en büyük online alışveriş platformu olan Amazon, müzik servisiyle bu alanda da zirveye oynamak istiyor. Yeni bir rapora göre Amazon, Music hizmetini ABD'de ulusal TV kampanyaları ve akıllı hoparlör pazarındaki liderliğini merkeze alan reklam kampanyaları ile tanıtmayı planlıyor.

Amazon, ayrıntılarını açıklamasa da müzik hizmetleri için dinleme saatlerinin geçen seneye göre iki katına çıktığını ve yapay zekalı asistanı Alexa'nın en çok tercih edilen yöntemlerden biri olduğunu aktardı. Temel Amazon Music hizmeti, bir Amazon Prime aboneliğiyle beraber ücretsizdir ve 2 milyon şarkıdan oluşan sınırlı bir müzik kütüphanesini içerir. Amazon Music sınırsız ise Prime kullanıcılara 7.99 dolar karşılığında sunuluyor ve on milyondan fazla şarkının bulunduğu sınırsız bir kütüphaneye erişim sağlıyor.

Her iki seçenek de Apple Music ve Spotify tarafından sunulan sırasıyla 45 milyon ve 30 milyon şarkının çok altında. Bu dezavantajı tersine çevirmek için Amazon, pop şarkıları ve çocuklarına müzik çalmak isteyen aile üyeleri gibi belirli kitleleri hedefine almış durumda. Amazon'un geliştireceği diğer bir seçenek ise tek bir Echo hoparlörüyle dinlenebilen ayda sadece 3.99 dolar karşılığında sunulacak bir pakettir. Yakın zamanda Spotify veya Apple Music'i geçemeyebilir, ancak Echo ve Alexa ekosistemindeki kullanıcılar için kesinlikle değerli bir seçenek olabilir.

En iyi sanatçılardan oluşan bir listeye yer verecek olan ABD TV kampanyasına ek olarak Amazon, İngiltere ve Almanya da dahil olmak üzere, tüm ülkelerde reklam panoları, çevrimiçi video ve radyo reklamlarıyla müzik tanıtım çalışmalarını artırıyor. Amaç, Echo hoparlörlerinin algılarını komutları ve istekleri işleyen AI cihazlarından algılayarak müzik merkezlerinin akışını değiştirmektir.