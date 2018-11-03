Amazon, Müşterilerine Sipariş Teslim Gününü Seçtirebiliyor

Amazon'un test aşamasında olan yeni özelliği, müşterilerin ürünü aldıktan sonra teslim gününü seçmelerine olanak tanıyor.

Dünya alışveriş devi Amazon'un şu anda belirli Prime kullanıcıları için test edilen yeni özelliği, sipariş işleminden sonra teslim gününün seçilebilmesi yeniliğini getiriyor. Standart seçeneklere ek olarak siparişinizin haftanın hangi günü teslim edileceğini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu yeni özellik, özellikle her gün evde olmayan Amazon müşterilerini bir hayli sevindirecek.

Amazon, CNET'e yaptığı açıklamada bu yeni özelliği doğrularken şu açıklamalarda bulundu: "Teslimat deneyimini müşteriler için daha uygun hale getirmeyi amaçlayan bu yeni özelliğimizi müşterilerimizin kullanımına sunmaktan son derece gururluyuz."

Her yeni hareketli parça, nakliye lojistiğinin yapısını daha da karmaşık hale getirdiğinden, bu özelliğin neden şimdiye kadar kullanıcılara sunulmadığını anlamak pek de zor değil. Şu anda sadece bazı kullanıcılarla sınırlı olan teslim günü seçme özelliği, test aşamasından sonra bütün Amazon müşterilerine sunulacak.