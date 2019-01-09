Amazon Ne Yaptı da Dünya’nın En Değerli Şirketi Haline Geldi

Amazon'un 2 gün önce yeniden ele geçirdiği 'dünyanın en değerli şirketi' ünvanını neler yaparak kazandı? Amazon, başka hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?

Amazon, 2 gün önce Wall Street'te 796.8 milyar dolar değere ulaşarak, 783.4 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Microsoft'u geride bıraktı, dünyanın en değerli şirketi oldu. Piyasa değeri eylül ayında tam 1 trilyon dolar gibi korkunç rakamları gören Amazon, daha sonra piyasalardaki sarsıntılardan dolayı bu rakamda uzun süre tutunamadı.

Yine de bugün bulundukları konum oldukça hayranlık uyandırıyor, bu başarının bir tesadüf eseri gerçekleşmediği de çok açık. Dilerseniz Amazon'u bu başarısına neden olan elementleri beraber sıralayalım.

1. Bulut Teknolojisi:

Her ne kadar 'bulut sistemi' denince akla ilk gelenlerden biri olmasa da Amazon dünyada bu işe ilk uyanan şirketlerden biri. Amazon Web Servisleri altında hizmet veren şirket, piyasanın %40'ına hakim ve senelik geliri 23 milyar doları aşmış durumda.

2. E-Ticaret:

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde de hizmete giren Amazon'un e-ticaret satışları korkunç seviyelerde. Geçtiğimiz yıl ABD'de satılan her 2 üründen birinin Amazon üzerinden gerçekleştiğini söylersek yeterli olacaktır sanıyoruz.

3. Sağlık Sektörü, Alexa ve Reklamlar:

Amazon'un reklam gelirleri geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde 2.5 milyar dolar seviyesindeydi. Bununla birlikte online eczacılık hizmeti veren PillPack'in 1 milyar dolara satın alınması sonrasında, bu alanda da ciddi bir atılım içerisinde olacakları kesin. Henüz Alexa'nın maddi geri dönüşü olmamış olsa da şirketin bilinirliğini günden güne artırıyor.

4. Şirket Yönetimi:

Jeff Bezos, 20 yöneticiden oluşan çekirden kitleyi yıllardır bozmuyor. Sadık ve liyakata göre şekillenmiş yönetim kadrosu Amazon'un en büyük başarı sırrı. Bununla birlikte Amazon'un büyük skandallarla veya hükümetlerle cebelleşmiyor olması da önlerini sürekli açıyor.