New World’ün Açık Beta Tarihi Açıklandı

Amazon’un merakla beklenen açık dünya MMO oyunu New World’ün açık beta sürecinin ne zaman başlayacağı bugün paylaşıldı. Oyunun tamamen ücretsiz olacak açık beta süreci, 9 Eylül’de başlıyor.

Amazon’un oyun sektöründe adını şimdiden fazlasıyla duyurmayı başardığı açık dünya MMO oyunu New World, bugün heyecanlandırıcı bir fragmanla ve duyuruyla karşımıza çıktı. Amazon, şu anda kapalı betada sınırlı sayıda oyuncuyla oynanabilen oyunun ne zaman açık betaya açılacağını açıkladı.

Amazon tarafından yapılan duyuruya göre New World’ün açık beta süreci, 9 Eylül günü Türkiye saati ile 17.00’da başlayacak. Süreç, 12 Eylül TSİ 09.59’da sona erecek. Bu tarihler arasında gerçekleşecek açık beta sürecine katılmak isteyen oyuncular, 8 Eylül TSİ 17.00’da erişim için talep oluşturabilecekler. Açık beta hakkındaki tüm detaylar, özet halinde şu şekilde:

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika’daki sunucular açık olacak.

Açık beta sürümünde kayıt alınabilip paylaşılabilecek.

Açık beta, Steam’in Playtest özelliği üzerinden gerçekleştirilecek.

Test tamamen ücretsiz olacak.

Yeni fragman da geldi:

Amazon, açık beta sürecinin yanı sıra bir de oyundan yeni bir fragman paylaştı. New World: Chart Your Fate (New World: Kaderini Çiz) isimli fragmanda oyun içi görüntülere yer verildi. Bu görüntülerden anladığımız kadarıyla oyunun dünyası gerçekten de fazlasıyla büyük olacak ve canlı bir dünya deneyimi sunacak.

New World, ücretsiz bir oyun olmayacak. Oyun, şu anda Türkiye’de 109 TL’den başlayan fiyatlarla ön sipariş edilebiliyor. Oyunun çıkış tarihiyse 28 Eylül 2021 olarak açıklanmıştı. New World hakkındaki tüm detayları listelediğimiz haberimize ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.