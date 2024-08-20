Amazon’da Okula Dönüş Fırsatları Başladı! İşte Kaçırmamanız Gereken İndirimler

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Amazon’da Okula Dönüş Fırsatları Başladı! İşte Kaçırmamanız Gereken İndirimler
Okul alışverişi yapacakları Amazon’da kaçırılmayacak fırsatlar bekliyor.

Okulların açılmasına az bir zaman kala ihtiyaç duyabileceğiniz ürünleri uygun fiyatlarla alabileceğiniz Amazon Okula Dönüş Fırsatları'nda, birçok indirim gözümüze çarpıyor. Birbirinden farklı marka ve kategorilerde öne çıkan bu indirimlere göz atabilir, dilediğiniz ürünleri sepetinize ekleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon okula dönüş fırsatları kapsamında alabileceğiniz ürünlerin kategorileri:

Edding Marka Kalem ve Mürekkeplerde İndirim Fırsatı!

BIC Marka Kırtasiye Ürünlerinde İndirim!

Pritt Yapıştırıcı ve Boya Kalemlerinde Fırsatlar!

Rotring Marka Ürünlerde İndirim Fırsatı!

Faber-Castell Marka Tüm Ürünlerde Fırsatlar!

Conklin Marka Dolma Kalemlerde İndirim Fırsatı!

Pelikan Marka Kırtasiye Ürünlerinde İndirimler!

Platinum Marka Ürünlerde İndirim!

Lego Marka Ürünlerde Fırsatlar!

İlginizi çekebilecek bazı indirimli ürünler:

Mack Office MCC-007 Laptop Sırt Çantası

Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse

Texas Ins. TI-84 Plus CE-T Python Edition Grafik Hesap Makinesi

Logitech K580 Kablosuz Klavye

Seduna Skagen Plus Çalışma Sandalyesi

Acer Aspire 3 A315-59-521E Dizüstü Bilgisayar

Logitech Slim Folio Klavyeli iPad Kılıfı

xDrive 15'Li Plus Profesyonel Oyuncu Koltuğu

Logitech MX Vertical Kablosuz Gelişmiş Mouse

Logitech H340 Mikrofonlu Stereo Kulaklık

Acer Nitro V 15 ANV15-51 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı

Logitech MK220 Kablosuz Kompakt Klavye Mouse Seti

Kensington 60112 Smartfit Dizüstü Bilgisayar Soğutucu ve Yükseltici Standı

Okula Dönüş Fırsatlarının tamamına göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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