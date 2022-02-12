Amazon Ormanları Ocak Ayında Ağaç Tahribatı Rekoru Kırdı

Geçtiğimiz aylarda da gündeme gelen Amazon Ormanları, çöküşüne hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları Amazon'un önümüzdeki beş yıl içinde korkunç sonuçlarla karşılaşabileceğini ifade etmişti.

Geçtiğimiz aylarda bir grup bilim insanından oluşan bir araştırma ekibi, yağmur ormanlarının durumu ile ilgili News Scientist’e açıklamalarda bulunmuştu. Ekip, ormanların çöküşün eşiğinde olduğunu, durumun gittikçe kötüleştiğini ve önümüzdeki beş yılda oldukça kuru çayırlar olan ‘kuru savanlara’ dönüşebileceğini ifade etmişti.

Araştırmacılardan bir diğeri de yaptığı açıklamalarda, yaşanan ısınmanın ve yüzde 20 ila 25 arasında oluşabilecek ormansızlaşmanın ekolojik bir devrilmeye yol açabileceğini ifade etmişti. Yine geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir başka araştırma da Amazon’un ekim ayında ormansızlaşma rekoru kırdığını ortaya çıkarmıştı.

Amazon ormanlarında yok olan alan Manhattan'dan 7 kat daha büyük

Brezilya'nın hükümet uydu verilerine göre, Amazon ormanlarında ocak ayında kesilen ağaç sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre git gide yok olmaya devam etti. Tahrip olan alan 2021 yılında yok olan alandan yaklaşık beş kat daha büyüktü. Amazon ormanları için tutulan kayıtlara göre, 2015 yılından bu yana en yüksek tahribat 2022'nin Ocak ayı oldu.

Çevreciler Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu tahribatın hızla büyümesine göz yummakla suçluyor. Ayrıca çevreciler iklim değişikliğiyle tam anlamıyla mücadele vereceksek eğer Amazon'u korumak çok önemli dedi. Amazon ormanlarındaki ağaçlar, odunları için ve haricinde küresel gıda şirketlerine tedarik sağlamak, birtakım alanları açmak için kesiliyor.

Geçtiğimiz yıl Glasgow'da gerçekleştirilen iklim değişikliği zirvesi COP26'da 100'den fazla hükümet 2030 yılına kadar ormansızlaşmayı durdurma ve bu konu hakkında daha çok ağaç dikilme çevirme sözü vermişti. Çevreciler, Brezilya'nın uzay ajansı Inpe'den gelen en son uydu verilerine göre Brezilya hükümetinin Amazon yağmur ormanlarını koruma sözünü tutmadığını belirtiyor.

Greenpeace Brezilya'dan Cristiane Mazzetti, "Yeni veriler, hükümetin eylemlerinin yeşil yıkama kampanyalarıyla nasıl çeliştiğini bir kez daha ortaya koyuyor." diye açıklama yaptı. Amazon ormanları geçtiğimiz ocak ayında tahrip olan alanın toplam 430 kilometre kare olduğu belirtildi. Brezilya'nın uçsuz bucaksız olan Amazon ormanları, atmosferden çok büyük miktarlarda sera gazı emiyor. Çevreciler konu hakkında, devasa yağmur ormanlarında ne kadar çok ağaç kesilirse, o kadar az emisyonu emebilir ve bu yüzden de bir an önce detaylı çalışmalarının yapılması gerekmektedir diye açıklamalarda bulunuldu.