  • Amazon, PlayStation Now Benzeri Bir Yayın Servisi Kurabilir

Amazon, PlayStation Now Benzeri Bir Oyun Yayın Servisi Üzerinde Çalışıyor

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Twitch ile oyun dünyasına verdiği önemi kanıtlayan Amazon, gelen haberlere göre PlayStation Now'a rakip bir oyun yayını platformu kurma üzerine çalışmalar yapıyor.

Günümüzün popüler oyunları, oyunculara muhteşem grafikler ve mekanikler sunuyor olsalar da oyuncuların bu oyunları çalıştırabilmesi için güçlü bilgisayarlara ya da oyun konsollarına sahip olması gerekiyor. Oyunların sürekli olarak yenilendiğini düşünürsek güncel oyunları oynamanın ciddi bir maliyet oluşturduğunu söyleyebiliriz.
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The Information tarafından aktarılan bilgiye göre dünyanın en değerli şirketi konumunda bulunan Amazon, oyuncuların yalnızca internet bağlantısı kullanarak konsol, bilgisayar ya da akıllı telefonları üzerinden güncel oyunları oynayabilecekleri Netflix benzeri sistemi olan bir platform oluşturmayı planlıyor.

Söz konusu sistemde oyunlar, veri merkezlerinde bulunan son derece güçlü bilgisayarlarda çalıştırılacak. Belli bir internet hızı ve kalitesine sahip olan oyuncular, oyunları kendi bilgisayarlarında çalıştırmak yerine veri merkezlerinde çalıştırıp çevrimiçi olarak oynayabilecekler. Böylece güncel oyunları oynamak için konsol ya da PC’ye gerek kalmayacak.
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Bu sistem bir yerden kulağınıza tanıdık geliyor öyle değil mi? Doğru tahmin ettiniz. Amazon, söz konusu platformu hizmete sunması halinde Sony PlayStation Now’a direkt olarak rakip olacak. Ancak Amazon’un kendi bulut bilişim alt yapısına sahip olduğunu düşünürsek çok daha güçlü bir platform kurabileceğini söyleyebiliriz.
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Kaynak : https://www.businessinsider.com/amazon-video-game-streaming-service-report-2019-1
Etiketler: amazon
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