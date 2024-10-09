Amazon'un yeni yapay zekâ aracı, sürücülerin paket teslimat sürelerini kısaltmayı hedefliyor.

Amazon.com, teslimat süreçlerini daha verimli hale getirmek için geliştirdiği yeni yapay zekâ aracını tanıttı. "Vision Assisted Package Retrieval" (Görsel Destekli Paket Alma) adı verilen bu teknoloji, sürücülerin paket ararken yaşadığı zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 2024 yılında 1.000 Amazon aracında kullanılmaya başlanacak olan sistem, her duraktaki teslimatları hızlandırarak toplam teslimat sürelerini yaklaşık 30 dakika kısaltmayı hedefliyor.

Sistem her duraktaki teslim edilecek paketlerin üzerine yeşil bir daire, daha sonraki teslimatlar için ise kırmızı bir çarpı koyarak gösterecek. Sürücüler, bu işaretler sayesinde hangi paketleri teslim edeceklerini kolayca belirleyebiliyor olacak.

Amazon zaman kaybına çözüm arıyor

Amazon’un depolarında geliştirilen bilgisayarla görme teknolojisi ile entegre edilen sistem, paketleri barkod tarayıcıları kullanmadan tanımlayabiliyor olacak. Bu sayede sürücüler zaman kaybetmeden VAPR'ın yeşil ışığını arayarak paketleri alıp gitmekte özgürler.

Amazon'un CEO'su Andy Jassy’nin liderliğinde, şirketin stratejileri daha çok maliyetleri azaltma ve e-ticaret alanındaki düşük kâr marjlarını iyileştirme üzerine odaklanmış durumda. Jassy, önceki CEO Jeff Bezos'un büyük ölçekli projelerinden uzaklaşarak, daha somut ve yakın dönem hedeflerine yöneliyor. Bu bağlamda, Amazon'un teslimat süreçlerini hızlandırması, saatlik ücretle çalışan teslimat hizmeti ortaklarına yapılacak ödemeleri de azaltma potansiyeli taşıyor.

Ayrıca Amazon, yapay zekâ destekli alışveriş rehberleri ve Louisiana'nın Shreveport kentinde inşa edilen yeni nesil bir dağıtım merkezi gibi diğer yenilikçi girişimlerini de duyurdu. Bu gelişmelerle birlikte Amazon, müşterilerine daha hızlı ve etkili hizmet sunmayı amaçlıyor.