Amazon'un 2014 yılında piyasaya sürdüğü Alexa isimli sesli asistanı, ABD'de sıklıkla kullanılan Alexa isminin sonunu getirdi. O yıllarda ülkenin en popüler 32. ismi olan Alexa, 2019 yılında ise en popüler 139. ismi haline geldi ki bu sıralama, 1992 yılından sonraki en düşük seviyeydi.

Teknoloji şirketleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda ürettikleri hizmetlere çeşitli isimler koyuyorlar. Bunların kimisi benzersiz ve bugüne kadar duyulmamış isimler olurken kimileri ise hayatın içinden tercih ediliyor. Örneğin Samsung; geliştirdiği sesli asistanına Bixby gibi pek de duyulmamış bir isim vermeyi tercih ederken Amazon ise "Alexa" gibi bir isim kullandı. Ancak Amazon'un bu tercihi, ABD'de bir devrin sona ermesine yol açtı. Öyle ki bu isim, artık neredeyse unutulmaya yüz tutmuş durumda.

Alexa ismi, geçtiğimiz yıllarda ABD'nin popüler isimleri arasında yer alıyordu. İnsanlar, kulağa hoş gelen bu ismi yenidoğan çocuklarına veriyor, bu ismi giderek popüler hale getiriyorlardı. Ancak 2014 yılından sonra, bu durum değişmeye başladı. Ebeveynler, dünyanın en popüler sesli asistanının ismini çocuklarına vermekten vazgeçtiler. ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'nin verilerini analiz eden Statista, bu ismin nasıl güç kaybettiğini gözler önüne seriyor.

Alexa, 2015'te ABD'de en çok tercih edilen 32. isimdi

Statista'nın açıkladığı verilere göre 2015 yılında dünyaya gelen 6052 kız bebeğe Alexa ismi verilmişti. Bu da o yıl için ülkenin en popüler 32. isminin Alexa olduğu anlamına geliyordu. Yıllar içerisinde bu durum, gözle görülür bir şekilde değişti. Her yıl daha az tercih edilen isim, yıllık bazda yüzde 21, yüzde 18, yüzde 21 ve yüzde seviyelerinde düşüş yaşayarak, 2019 yılında 1995'e düştü. 2019 yılına geldiğimizde Alexa isminin ABD'deki popülaritesi, 139. sıraya düşmüştü ve bu sıralama, Alexa ismi için 1992 yılından sonraki en düşük seviyeydi.

Alexa isminin tercih edilme oranı, yıllar içinde şöyle azaldı

ABD yetkili kurumlarından alınan veriler, Amazon Alexa'nın bu ismin sahip olduğu popülariteyi doğrudan etkilediğini gösteriyor. Ayrıca böyle giderse bir gün, ABD'de dünyaya gelen hiçbir çocuğa Alexa ismi verilmeyecek gibi görünüyor. Neticede yukarıdaki veriler 2020 yılını kapsamıyor ve geçtiğimiz yıla ait veriler de açıklandığında, düşüşün daha da keskin bir şekilde yaşanabileceğini açıkça söyleyebiliriz. Çünkü Amazon Alexa her geçen gün biraz daha fazla yerde kullanılıyor ve çok daha fazla insan, bu sesli asistandan haberdar oluyor...