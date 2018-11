Amazon Prime'lılar Aquaman'i 1 Hafta Erken İzleyecek

Amazon, Jason Momoa’nın ilk filmi olan Aquaman’e özel olarak hafta sonu gösterimlerini duyurdu.

Jason Momoa’nın ilk filmi olan Aquaman, Amazon Prime üyelerine özel olarak hafta sonu gösterime girecek. Bir basın açıklamasına göre, Amerika Birleşik Devletleri genelinde yaklaşık 1.000 sinema salonunda film bir hafta erken gösterime girecek.

Normalde 21 Aralık'ta vizyona girecek olan Aquaman filmi, Amazon Prime üyelerine özel 15 Aralık'ta gösterime sunulacak. Filmi izlemek ve bilet satın almak için bir Amazon Prime üyesi olmanız gerek. Her üye ise on taneye kadar bilet alma hakkına sahip olacak. Filmin yönetmeni James Wan: “Bu destansı öyküyü ve harika su altı dünyasını ekrana getirmek, tüm oyuncu ve ekip arkadaşlarım için inanılmaz bir deneyimdi. Prime üyeleri için Aquaman'in erken gösterime girmesinden dolayı çok heyecanlıyım.'' ifadelerini kullandı.

Bu, Amazon'un Prime üyelerine sunduğu ilk ayrıcalık değil. Şirket daha önce de Jumanji: Welcome to the Jungle filmi için Amazon Prime üyelerine özel erken erişim imkanı sağlamıştı. Şirket önümüzdeki süreçte de yeni promosyonlarla kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor.