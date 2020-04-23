Amazon’un Satıcıların Verilerini Kullandığı İddia Edildi

Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev e-ticaret ve bilişim şirketi Amazon bu kez farklı bir iddiaya konu oldu. Bazı kaynaklarca aktarılan bilgiye göre dev şirketin rakip ürünler tasarlamak amacıyla bünyesinde bulunan satıcıların verilerini izinsiz olarak kullandığı öne sürüldü.

Amazon çalışanlarının, piyasada olan ürünlere rakip ürünler geliştirebilmek için bünyesinde bulunan bağımsız satıcıların verilerini şirketin politikalarına aykırı olarak kullandığı iddia edildi. Amazon şirketinin uyguladığı politikalarla satıcıların, verilerini kendi ürünlerini zayıflatmak amacıyla kullanılmasını yasakladığı bilinen bir gerçekken çıkan bu haber, pratikte gerçeklerin çok daha farklı olabileceği yorumlarını yaptırdı.

Bugün ABD merkezli uluslararası gazete Wall Street Journal’da yer verilen habere göre bilgi alınan kaynaklar, Amazon çalışanlarının belirli kategoriler başta olmak üzere şirket içi ürünlerin tasarımına ve fiyatlandırılmasına yardımcı olmak için özel satıcı verilerini kullandığını bildirdi. Konuyu açıklamak üzere verilen örnekler arasında otomobil bagajında kullanılacak bir alet çantası geliştirmek için çalışanların üçüncü tarafın satışlarını, pazarlama harcamalarını ve Amazon’un satıştaki payını incelediği açıklaması yer aldı.

Yöneticiler de durumdan haberdar:

Kaynakların dikkat çektiği önemli bir kısım da bu çalışanlar arasında yöneticilerin de bulunmasıydı. Amazon; ürün geliştirmecilerinin bireysel satıcıların verilerine erişmesini önlemek amacıyla resmi olarak birtakım önlemlere sahip olsa da bu kuralların tutarlı bir biçimde uygulanmadığı da haberde aktarıldı. Yine bildirilene göre yöneticiler, bu kurallar yerine analistlere rapor oluşturma veya satıcılardan konuya ilişkin veri toplama gibi geçici çözümler kullanıyor.

Amazon, yaptığı açıklamada çalışanların kendi etiketli ürün tanıtımlarını belirlemek için özel satıcı bilgilerini kullanmasını 'kesinlikle yasakladığını' ve bu uygulamaya yönelik şirket içi bir soruşturma başlattığını söyledi. Soruşturma sonucunda Amazon’un ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşabileceğinin altı çizildi.

Şirket, daha önce de temmuz ayında haksız avantaj elde etmek için satıcı verilerini kullanmadığına dair açıklama yapmıştı. Şimdiki iddialar doğruysa bu durum, Amazon’un yeni soruşturmalara maruz kalacağı anlamına gelebilir. Şirketin veri kullanımının yasal sınırlar içinde olduğunu ispatlayamaması hâlinde çeşitli cezalar ve ABD hükûmetinin zorunlu kıldığı reformlarla karşı karşıya kalması da oldukça mümkün görünüyor.