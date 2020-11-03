Elektronik ticaret devi Amazon, Nintendo ile yaptığı anlaşmayla rastgele seçilen siparişleri Mario temalı kutularla gönderecek. Amazon'un Mario temalı kutuları, Nintendo'nun Mario'nun 35. yaşını kutlama etkinliklerinden birisi olacak.

Oyun dünyasının en bilindik karakteri olan Mario, bu yıl 35. yaşını kutluyor. 1985 yılında Super Mario Bros. ile doğan efsanenin anısına Nintendo, çeşitli şekillerde kutlamalara düzenlemeye başladı. Bu kutlamalardan birisiyse şu anda elektronik ticaret devi Amazon ile ortaklaşa yapılıyor.

Nintendo ve Amazon arasında yapılan anlaşmayla birlikte Amazon, müşterilerini şaşırtacak bir şekilde teslimatlar gerçekleştirecek. Şirket, ABD'de verilen siparişler arasından rastgele seçilen siparişlerin gönderim kutularını Mario temalı yapacak. Nintendo ile yapılan bu ortaklık kapsamında kutular kasım ayı boyunca şanslı kişilere ulaşacak.

Amazon, rastgele seçilen müşterilere Mario kutusu yollayacak:

Üstelik Mario temalı bir kutuya sahip olma şansını elde etmek için yalnızca Nintendo ürünlerini satın almak gibi bir şart bulunmuyor. Hatta alışveriş sitesinde oyunla ilişkili bir ürün de satın almak gerekmiyor. Amazon üzerinden herhangi bir ürünün siparişini veren müşteriler karşılarında bir anda Mario kutusunu bulabilme şansına sahip.

Mario temalı kutuların yanı sıra Amazon, bir de Super Mario'nun 35. yaşını kutlayan özel bir internet sayfası oluşturdu. Bu sayfada Super Mario'nun 1985 yılındaki doğumundan günümüze kadar nasıl geliştiği kısa bir şekilde gösterildi. Sayfada Mario'nun hikâyesine de yer verildi.

Nintendo, Mario'nun 35. yaşını kutlama etkinliklerine Amazon ile başlamamıştı. Şirket, eylül ayında Super Mario Bros.u yeniden oluşturarak 35 kişinin birbiriyle savaştığı bir battle royale oyunu yayınlamıştı. Şirket ayrıca Super Mario 64, Super Mario Sunshine ve Super Mario Galaxy'nin yer aldığı 'Super Mario 3D All-Stars' paketini çıkarmıştı.

Ekim ayındaysa Nintendo, Mario Kart Live: Home Circuit isimli yeni yapımını piyasaya sürmüştü. Şirket, bu ay Super Mario Game & Watch yüklü Nintendo Entertainment System'in (NES) de teslimatlarına başlayacak. Bizlerde buradan hayatımızda büyük yer edinen Mario'nun 35. yaşını kutluyoruz.