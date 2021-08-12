Amazon'dan Satın Alabileceğiniz 10 Teknolojik Ürün Tavsiyesi

Gündelik hayatta işinizi epey kolaylaştıracak, farklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanmış yeni bir teknolojik ürün tavsiyesi içeriğimizle karşınızdayız. İşte Amazon üzerinden satın alabileceğiniz birbirinden işlevsel 10 teknolojik ürün.

Gündelik hayatımızda birçok farklı ürüne ihtiyaç duyuyoruz. Öyle ki bir yerde karşımıza çıkmadıkça varlığından bile haberdar olmadığımız ancak kullandığımızda hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştıracak onlarca farklı teknolojik ürün bulunuyor. Tam da bu sebeple bu içeriğimizde gündelik hayatta işinizi epey kolaylaştıracak 10 farklı teknolojik ürüne yakından bakacağız.

Listemizi hazırlarken farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurup bütçenizi yormayacak en ideal ürünleri seçtiğimizi belirtelim. Bu hatırlatmanın ardından dilerseniz sözü daha fazla uzatmadan sizler için derlediğimiz, Amazon üzerinden satın alabileceğiniz teknolojik ürün listemize geçelim.

Uygun fiyatlı ancak hızlı bir hafıza kartı arayanlara: Sandisk 64 GB Extreme

Fiyat: 153,19 TL

Depolama birimleri üzerinde uzmanlaşan bir firma olan SanDisk tarafından geliştirilen bu ürün, uygun fiyatlı ancak hızlı bir hafıza kartı arayanların imdadına yetişiyor. Saniyede 150 MB'a kadar okuma hızını destekleyen SD kart, 64 GB'lık depolama alanıyla da gündelik kullanım için oldukça yeterli. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Sıradaki ürüne geçmeden önce yine SanDisk tarafından üretilen Extreme Pro modelinden bahsetmekte de fayda var. 170 mb/s okuma hızıyla gündelik işlerinizi epey kolaylaştıracak bu ürünle 4K videoları ve profesyonel çalışmalarınızı rahatlıkla depolayabilirsiniz. Ürünün Amazon sayfasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayara aynı anda 8 farklı cihazı takmanızı sağlayan Codegen dönüştürücü:

Fiyat: 437,34 TL

Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının kesinlikle bir tane edinmesi gereken ürünlerin başında gelen Codegen dönüştürücü, bilgisayarınıza aynı anda 8 farklı cihazı takabilmenize imkân tanıyor. Eğer laptopunuzun portları Mouse, klavye, şarj aleti ve soğutucu yüzünden dolmuş ve yeni cihaz bağlayacak giriş bulamıyorsanız Codegen dönüştürücüye bir şans verebilirsiniz. Buradan ulaşabileceğiniz ürün üzerinde yer alan girişler ise şu şekilde:

1x Type-C

1x 4K HDMI

1x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet

3x USB 3.0

1x SD Kart Okuyucu

Robotiğe giriş yapmayı düşünüyorsanız: OWI Robotik Kol

Fiyat: 1.009,47 TL

Robotiğe ve robot teknolojilerine ilgi duyuyorsanız OWI tarafından geliştirilen bu kite göz atmanızda fayda var. Kutu içerisinden birleştirilmemiş bir şekilde çıkan ve inşa etmesi birkaç saat süren ürün, bu süreçte elektrik ve mekanik yapı özelliklerini öğretiyor. 4 adet D tipi pille çalışan kol; kavrama, bilek, dirsek, kol ve taban hareketleri olmak üzere beş farklı bağımsız harekete sahip. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Masanızın üzerinde kullanabileceğiniz bir soğutucu: Decdeal Taşınabilir Klima

Fiyat: 213,69 TL

İçerisinde bulunduğumuz yaz aylarında klimasız bir ortamda birkaç saat geçirmek oldukça bunaltıcı olabiliyor. Decdeal Taşınabilir Klima ise klimalara binlerce lira para ödemek istemeyenler için mükemmel bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Hava soğutucu, nemlendirici ve hava temizleyici olmak üzere 3'ü 1 arada işlevi gören minimal tasarıma sahip bu ürünü çalışma masanızın üzerinde rahatlıkla kullanabilir, bir yerden bir yere kolayca taşıyabilirsiniz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yemek yerken bir şeyler izliyorsanız: Ugreen Telefon Standı

Fiyat: 32,27 TL

Yemek yerken, çalışırken veya başka bir işle meşgulken bir yandan da telefonda bir şeyler izlemek istiyor ancak telefonunuzu bir türlü sabitleyemiyorsanız Ugreen imzalı bu telefon standı, hayatınızı epey kolaylaştıracak türde bir ürün. Çok açılı yapısı sayesinde telefonunuzu dik veya yatay bir şekilde standa yerleştirebilir, telefonun konumunu 30, 60 veya 100 derece olarak ayarlayabilirsiniz. 32 TL'lik fiyatıyla bütçenizi de yormayacak ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

İnterneti evinizin her köşesine dağıtan Xiaomi Mi Wi-Fi Pro Router

Fiyat: 92,77 TL

Geniş bir evde oturuyorsanız muhtemelen internet bağlantısıyla ilgili bazı problemleriniz var demektir. Xiaomi tarafından üretilen Mi Wi-Fi Pro Router ise hemen yan odaya geçince sanki il değiştirmiş gibi kesilen Wi-Fi bağlantısından sıkılanlara ilaç gibi gelecek bir ürün. Saniyede 300 Mbps'e kadar veri aktarım hızını destekleyen cihaz, uygun fiyatıyla da tercih edebileceğiniz en iyi router'ların başında geliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Toz almayı daha pratik bir hale getiren Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini Şarjlı El Süpürgesi

Fiyat: 399 TL

Şarjlı el süpürgeleri gerek boyutu gerekse güç tüketimiyle her evde bulunması gereken ürünlerin başında geliyor zira yere dökülen ufak tefek parçalar için koca bir makine çalıştırmak pek de akıl kârı bir iş değil. Xiaomi tarafından geliştirilen Mi Vacuum Cleaner ise uygun fiyatı ve hoş tasarımıyla tercih edebileceğiniz şarjlı el süpürgelerinden biri. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Günlük aktivitelerinizi bileğinizden takip edebileceğiniz Xiaomi Mi Band 6

Fiyat: 347,45 TL

Akıllı bileklik pazarının en popüler modellerinden biri olan Xiaomi Mi Band 6, akıllı saatlere binlerce lira para vermek istemeyenlerin tercih edebileceği bir akıllı bileklik. 30 farklı spor modu, uyku takibi, kan basıncı görüntüleme gibi özellikleriyle gündelik hayatınızın önemli bir parçası haline gelecek ürün, fiyatıyla da piyasanın en iyi fiyat/performans akıllı bileklikleri arasında yer alıyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.