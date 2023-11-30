Amazon, metinlerden görüntü üretmeye yarayan yapay zekâ modeli Titan Image Generator'u duyurdu. Stüdyo kalitesinde görüntü üretebilen model, görünmez filigran sistemine sahip.

Amazon, daha çok yapay zekâ destekli teknolojilerini duyurduğu AWS re:Invent etkinliğinin 2. oturumunu gerçekleştirdi. O etkinlikte duyurulan teknolojilerden bir tanesi de Titan Image Generator isimli bir yapay zekâ modeliydi. Bu model, metinlerden görüntü üretilmesi için çalışacaktı.

Şimdiyse Titan Image Generator ile ilgili daha fazla bilgi edinme fırsatı yakaladık. Yapılan açıklamalara göre Amazon'un yeni yapay zekâ modeli, özel bir filigran sistemine sahip olacak. Üstelik bu filigranlar görünmez olacak. Bunun için oluşturulan özel bir API, bir görüntünün yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğinin anlaşılmasını sağlayacak. Üstelik Amazon'un geliştirdiği sistem, oluşturulan görüntünün meta verisinin ötesinde olacak. Yani görsel kodları üzerinde oynama yapılsa bile API, filigranı tespit edebilecek.

Titan Image Generator, stüdyo kalitesinde görüntüler oluşturabilecek

Metinden görüntü üretebilen yapay zekâ araçları, şu an için çok kaliteli sonuçlar üretemiyor. Ancak Amazon'un Titan Image Generator'u, diğerlerinden biraz daha farklı gibi görünüyor. Zira şirketin iddiasına göre yeni model, stüdyo kalitesinde görseller üretilmesini sağlayacak. Ancak şunu söylemek gerekiyor ki Titan Image Generator, bu hâliyle son kullanıcıya uygun bir model değil. Geliştiricilerin, Titan Image Generator üzerine son kullanıcıya ulaşacak araçlar geliştirmeleri gerekecek.

Amazon, Titan Image Generator için neden özel bir filigran sistemi oluşturduğunu da açıkladı. Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD hükûmeti, bundan birkaç ay önce yapay zekâ üzerine çalışan Microsoft, Amazon, Meta ve OpenAI gibi firmalarla bir araya gelmiş ve güvenli yapay zekâ için anlaşmaya varmıştı. Vasi Philomin isimli Amazon yöneticisi, Biden yönetimi ile yapılan anlaşma kapsamında böyle bir çalışma yapıldığını söyledi.

AWS re:Invent etkinliğindeki tüm duyurular için:

Amazon Titan Image Generator için hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: